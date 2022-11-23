Массированный обстрел Киева: Кличко рассказал, когда появятся свет и водоснабжение

Энергетики продолжают работать на поврежденных объектах инфраструктуры и администрация рассчитывает на скорое восстановление коммуникаций.

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Электричество и водоснабжение в Киеве могут восстановить до конца суток, 23 ноября. Об этом в эфире муниципального телеканала "Киев" сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, ремонтные бригады и энергетики продолжают работать на поврежденных объектах критической инфраструктуры.

Виталий Кличко предположил, что свет и водоснабжение в Киеве могут восстановить до конца суток, 23 ноября. Вместе с этим, как предупреждает мэр, столичная администрация не может озвучить конкретный временной прогноз по возобновлению разрушенной инфраструктуры, которая пострадала в результате ракетных ударов ВС РФ.

"Надеюсь, что в ближайшее время у нас уже будет более объективная картина… Я надеюсь, что сегодня вечером (23 ноября — ред.)будет уже электричество восстановлена, и будет восстановлено водоснабжение. Мы работаем над этим, но сейчас четко о конкретном времени мы сказать не можем. Мы делаем все, чтобы сегодня вечером уже возобновить и электроснабжение, и водоснабжение", — продолжил Кличко в эфире телеканала.

Мэр Киева также напомнил, что граждане столицы должны быть готовы к наихудшим сценариям на фоне обстрелов ВС РФ и иметь запас воды, продовольствия и теплых вещей.

Напомним, что 23 ноября российские войска осуществили массированный ракетный удар по Киеву. Прилеты вражеских ракет зафиксированы в нескольких районах столицы, из-за чего часть областного центра была обесточена. В результате ракетного удара ВС РФ в Киеве также пропало водоснабжение.

Через время мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что российские войска выпустили в направлении украинской столицы 31 крылатую ракету, 21 из которых были сбиты подразделениями ПВО. В результате обстрела также есть жертвы и раненые среди гражданского населения.