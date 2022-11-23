Масований обстріл Києва: Кличко розповів, коли з'являться світло та водопостачання

Енергетики продовжують працювати на пошкоджених об'єктах інфраструктури та адміністрація розраховує на швидке відновлення комунікацій.

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Електрику та водопостачання в Києві можуть відновити до кінця доби, 23 листопада. Про це в ефірі муніципального телеканалу "Київ" повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

За його словами, ремонтні бригади та енергетики продовжують працювати на пошкоджених об'єктах критичної інфраструктури.

Віталій Кличко припустив, що світло та водопостачання у Києві можуть відновити до кінця доби, 23 листопада. Водночас, як попереджає мер, столична адміністрація не може озвучити конкретний тимчасовий прогноз щодо відновлення зруйнованої інфраструктури, яка постраждала внаслідок ракетних ударів ЗС РФ.

"Сподіваюся, що найближчим часом у нас вже буде об'єктивніша картина… Я сподіваюся, що сьогодні ввечері (23 листопада — ред.) вже електрику відновлять, і відновлять водопостачання. Ми працюємо над цим, але зараз чітко про конкретний час ми сказати не можемо. Ми робимо все, щоб сьогодні увечері вже відновити і електропостачання, і водопостачання", — продовжив Кличко в ефірі телеканалу.

Мер Києва також нагадав, що громадяни столиці мають бути готові до найгірших сценаріїв на тлі обстрілів ЗС РФ та мати запас води, продовольства та теплих речей.

Нагадаємо, що 23 листопада російські війська здійснили масований ракетний удар по Києву. Прильоти ворожих ракет зафіксовано у кількох районах столиці, через що частину обласного центру знеструмлено. Внаслідок ракетного удару ЗС РФ у Києві також зникло водопостачання.

Через час мер Києва Віталій Кличко уточнив, що російські війська випустили у напрямку української столиці 31 крилату ракету, 21 з яких були збиті підрозділами ППО. Внаслідок обстрілу також є жертви та поранені серед цивільного населення.