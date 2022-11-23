"Все не так плохо": СМИ рассказали, когда в Украине восстановят энергосистему

Объекты критической инфраструктуры, по информации журналистов, должны возобновить свою работу в ближайшие 24 часа.

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Украинская энергосистема после ракетных ударов ВС РФ может быть восстановлена в течение 24 часов. Об этом пишет издание Forbes Ukraine, ссылаясь на свои осведомленные источники.

Так, топ-менеджер большой энергетической компании на условиях анонимности рассказал журналистам, что украинская энергосистема должна возобновить свою работу в четверг, 24 ноября.

Аналогичный прогноз, как говорится в материале издания, собеседникам озвучил другой инсайдер из Офиса президента Украины. По его словам, ремонтные бригады уже занимаются восстановлением поврежденных объектов критической инфраструктуры, а в ситуации с энергосистемой страны — "не все так плохо".

"Систему уже поднимают. Есть технические аспекты. Но все не так плохо", — резюмировал осведомленный источник из Офиса президента.

Стоит отметить, что после того, как ВС РФ осуществили массированный обстрел Украины, во всех регионах страны были введены аварийные отключения света. Более жесткие ограничения для бытовых потребителей будут актуальны до конца суток 23 нояюря.

После ракетных ударов ВС РФ в Киеве без электроэнергии и водоснабжения остаются около 80% жителей столицы. Мэр Виталий Кличко предупредил, что возобновление света и воды может затянуться до десяти часов.

Также Фокус в своем материале более детально рассказывал, какие области Украины остались без электроэнергии после массированных обстрелов ВС РФ, а также в каких регионах наблюдаются проблемы с водоснабжением и мобильной связью.

В другой статье Фокус объяснял, почему российские войска наносят ракетные удары по подстанциям и линиям электропередач, которые соединяют АЭС с общей энергосетью.