"Все не так погано": ЗМІ розповіли, коли в Україні відновлять енергосистему

Об'єкти критичної інфраструктури, за інформацією журналістів, мають відновити свою роботу у найближчі 24 години.

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Українська енергосистема після ракетних ударів ЗС РФ може бути відновлена протягом 24 годин. Про це пише видання Forbes Ukraine, посилаючись на свої обізнані джерела.

Так, топменеджер великої енергетичної компанії на умовах анонімності розповів журналістам, що українська енергосистема має відновити свою роботу в четвер, 24 листопада.

Аналогічний прогноз, як кажуть у матеріалі видання, співрозмовникам озвучив інший інсайдер з Офісу президента України. За його словами, ремонтні бригади вже займаються відновленням пошкоджених об'єктів критичної інфраструктури, а в ситуації з енергосистемою країни — "не все так погано".

"Систему вже піднімають. Є технічні аспекти. Але все не так погано", — резюмувало обізнане джерело з Офісу президента.

Варто зазначити, що після того, як ЗС РФ здійснили масований обстріл України, у всіх регіонах країни ввели аварійні відключення світла. Жорсткіші обмеження для побутових споживачів будуть актуальними до кінця доби 23 листопада.

Після ракетних ударів ЗС РФ у Києві без електроенергії та водопостачання залишаються близько 80% мешканців столиці. Мер Віталій Кличко попередив, що відновлення світла та води може затягтися до десяти годин.

Також Фокус у своєму матеріалі детальніше розповідав, які області України залишилися без електроенергії після масованих обстрілів ЗС РФ, а також у яких регіонах спостерігаються проблеми з водопостачанням та мобільним зв'язком.

В іншій статті Фокус пояснював, чому російські війська завдають ракетних ударів по підстанціях та лініях електропередач, які з'єднують АЕС із загальною енергомережею.