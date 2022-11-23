"Остерігайтеся": президент ПАРЄ пригрозив Кремлю через ракетні удари по Україні

Тіні Кокс попередив Володимира Путіна та його союзників, що воєнні злочини Росії не залишаться безкарними.

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Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Тіні Кокс попередив лідерів Кремля про неминуче покарання, яке буде за воєнні злочини Російської Федерації. Про це він написав у себе у Twitter.

Голландський політик наголосив, що обстрілюючи цивільну інфраструктуру, Росія продовжує порушувати міжнародне право.

Зокрема, Кокс згадав про сьогоднішній удар по пологовому відділенню у Вільнянську Запорізької області, де внаслідок цього загинула новонароджена дитина.

"Лідери в Кремлі, остерігайтеся — ці злочини не залишаться безкарними", підкреслив президент ПАРЄ.

Чому Тіні Кокса називають проросійським політиком?

В українській Вікіпедії Тіні Кокса називають "проросійським політиком". Зокрема, автори сторінки про нього посилаються на резолюцію "Про виклики перед Парламентською асамблеєю Ради Європи", яку ПАРЄ ухвалила у квітні 2019 року. Як уточнюється, спочатку документ ставив за мету зняти санкційний тиск з Російської Федерації. При цьому проєкт рішення готував саме Тіні Кокс, на той момент депутат від Нідерландів.

У квітні цього року Кокс сам визнавав, що в Україні його називають проросійськи налаштованим.

"Знаю, що в Україні кажуть, мовляв, я проросійський. Але для мене немає причин бути чи проросійським, чи проукраїнським. Можна було б очікувати, що я пронідерландський, але все ж таки представляю всю Парламентську асамблею ради Європи", –– коментував він.

У вересні російський центр "Досьє" Михайла Ходорковського повідомляв, що обрання Кокса на пост президента ПАРЄ протягом кількох років лобіював співробітник ГРУ. За даними розслідувачів, ідея обрання Коксу головою народилася у Москві не пізніше літа 2017 року. А у грудні 2017 року він уже нібито домігся того, щоб російських депутатів, зокрема нинішнього голову ЛДПР Леоніда Слуцького, запросили на засідання президентського комітету ПАРЄ до Парижа.

Нагадаємо, Рада безпеки ООН збереться, щоб обговорити сьогоднішній обстріл інфраструктури України. На засіданні може виступити президент України Володимир Зеленський.

Раніше Національний банк України повідомив, що після сьогоднішньої атаки Росії в країні працює лише 3800 банкоматів. Українці можуть перевіряти інформацію про працюючі банкомати та відділення на сайтах або в соцмережах банків.