Ракетний удар по Вільнянську: окупанти обстріляли пологове відділення (фото)

Під час ракетної атаки ЗС РФ по Запорізькій області один зі снарядів влучив по лікарні міста Вільнянськ. На місці події продовжуються аварійно-рятувальні роботи.

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У ніч 23 листопада російські окупанти запустили ракети по пологовому відділенню Вільнянської лікарні. Внаслідок обстрілу загинула наворожена дитина. Про це повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух у своєму Telegram-каналі.

"Вночі російські виродки обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні. Горе переповнює наші серця — вбите немовля, що тільки-но народилося на білий світ", — написав Олександр Старух.

Голова Запорізької обласної адміністрації також наголосив, що на місці трагедії працюють рятувальники.

[ + – ] Наслідки ракетного обстрілу

Раніше ЗС РФ випустили по Вільнянську 3 ракети, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки. Обстріл забрав життя 9 жителів міста. Рятувальники та волонтерами розібрали понад 90 тонн будівельних конструкцій, що залишилися після ракетної атаки.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росія випустила територією України 4700 ракет. Цими даними поділився президент Володимир Зеленський під час виступу перед учасниками Міжнародної організації Франкофонії.

Фокус також писав про те, що ЗС РФ здійснили один із наймасовіших обстрілів Запорізької АЕС в Енергодарі. Деякі вибухи пролунали неподалік реакторів. Внаслідок атаки були пошкоджені будівлі ядерного об'єкта, системи та обладнання станції.

Ще ми писали про те, що внаслідок ракетних ударів Збройних сил РФ по Дніпру загинула 15-річна дівчинка. Крім того, було зафіксовано влучення по житлових будинках та інфраструктурних об'єктах. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, один із ударів був націлений на завод "Південмаш".