Ракетний удар по Вільнянську: збільшилася кількість жертв російського обстрілу (фото)
На місці прильоту ракети продовжуються аварійно-рятувальні роботи, а рятувальники з волонтерами розібрали понад 90 тонн залишків будівельних конструкцій.
Збільшилася кількість жертв ракетного удару ЗС РФ по Вільнянську Запорізької області. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
За його словами, на місці прильоту російської ракети продовжуються аварійно-рятувальні роботи.
З-під завалів багатоквартирних житлових будинків у Вільнянську, по яких ЗС РФ завдали ракетного удару, співробітники ДСНС дістали тіла ще двох загиблих.
"Так, від ракет російських терористів, які 17 листопада обстріляли житлові будинки, вже виявлено 9 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким", — додав Тимошенко у своїй публікації.
За даними управління ДСНС у Запорізькій області, рятувальники, комунальники та волонтери розбирають завали, а також вивозять будівельне сміття після ракетного удару ЗС РФ по Вільнянську. Відомство підтверджує, що жертвами обстрілу мирного населеного пункту стали щонайменше 9 людей.
"Загалом уже розібрано понад 90 тонн залишків будівельних конструкцій. На місці працюють 3 одиниці техніки, 18 рятувальників; від комунальних служб — 5 одиниць техніки, 6 співробітників і 21 волонтер", — йдеться у повідомленні ДСНС.
Зазначимо, що 17 листопада ЗС РФ здійснили ракетний удар по Вільнянську Запорізької області, випустивши снаряди у напрямку житлових багатоквартирних будинків. Місцева влада повідомляла, що під завалами виявили тіла чотирьох загиблих, а на місці прильоту російської ракети продовжуються пошуково-рятувальні роботи.
Також повідомлялося, що з 11 по 17 листопада ЗС РФ здійснили майже 150 ракетних ударів по Україні. Для атаки українськими містами окупанти використовували не тільки ракетне озброєння, а й іранські дрони-камікадзе Shahed.