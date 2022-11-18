Ракетний удар по Вільнянську: збільшилася кількість жертв російського обстрілу (фото)

На місці прильоту ракети продовжуються аварійно-рятувальні роботи, а рятувальники з волонтерами розібрали понад 90 тонн залишків будівельних конструкцій.

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Збільшилася кількість жертв ракетного удару ЗС РФ по Вільнянську Запорізької області. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його словами, на місці прильоту російської ракети продовжуються аварійно-рятувальні роботи.

З-під завалів багатоквартирних житлових будинків у Вільнянську, по яких ЗС РФ завдали ракетного удару, співробітники ДСНС дістали тіла ще двох загиблих.

"Так, від ракет російських терористів, які 17 листопада обстріляли житлові будинки, вже виявлено 9 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким", — додав Тимошенко у своїй публікації.

За даними управління ДСНС у Запорізькій області, рятувальники, комунальники та волонтери розбирають завали, а також вивозять будівельне сміття після ракетного удару ЗС РФ по Вільнянську. Відомство підтверджує, що жертвами обстрілу мирного населеного пункту стали щонайменше 9 людей.

"Загалом уже розібрано понад 90 тонн залишків будівельних конструкцій. На місці працюють 3 одиниці техніки, 18 рятувальників; від комунальних служб — 5 одиниць техніки, 6 співробітників і 21 волонтер", — йдеться у повідомленні ДСНС.

[ + – ] 9 людей загинули внаслідок ракетного удару ЗС РФ по Вільнянську [ + – ] 9 людей загинули внаслідок ракетного удару ЗС РФ по Вільнянську

Зазначимо, що 17 листопада ЗС РФ здійснили ракетний удар по Вільнянську Запорізької області, випустивши снаряди у напрямку житлових багатоквартирних будинків. Місцева влада повідомляла, що під завалами виявили тіла чотирьох загиблих, а на місці прильоту російської ракети продовжуються пошуково-рятувальні роботи.

Також повідомлялося, що з 11 по 17 листопада ЗС РФ здійснили майже 150 ракетних ударів по Україні. Для атаки українськими містами окупанти використовували не тільки ракетне озброєння, а й іранські дрони-камікадзе Shahed.