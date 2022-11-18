Ракетный удар по Вольнянску: увеличилось число жертв российского обстрела (фото)

На месте прилета ракеты продолжаются аварийно-спасательные работы, а спасатели с волонтерами разобрали более 90 тонн остатков строительных конструкций.

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Увеличилось число жертв ракетного удара ВС РФ по Вольнянску Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его словам, на месте прилета российской ракеты продолжаются аварийно-спасательные работы.

Из-под завалов многоквартирных жилых домов в Вольнянске, по которым ВС РФ нанесли ракетный удар, сотрудники ГСЧС достали тела еще двух погибших.

"Таким образом, от ракет российских террористов, которые 17 ноября обстреляли жилые дома, уже обнаружено 9 погибших. Мои соболезнования родным и близким", — добавил Тимошенко в своей публикации.

По данным управления ГСЧС в Запорожской области, спасатели, коммунальщики и волонтеры разбирают завалы, а также вывозят строительный мусор после ракетного удара ВС РФ по Вольнянску. Ведомство подтверждает, что жертвами обстрела мирного населенного пункта стали как минимум 9 человек.

"В общей сложности, уже разобрано более 90 тонн остатков строительных конструкций. На месте работают 3 единицы техники, 18 спасателей; от коммунальных служб — 5 единиц техники, 6 сотрудников и 21 волонтер", — говорится в сообщении ГСЧС.

[ + – ] 9 человек погибли в результате ракетного удара ВС РФ по Вольянснку [ + – ] 9 человек погибли в результате ракетного удара ВС РФ по Вольянснку

Отметим, что 17 ноября ВС РФ осуществили ракетный удар по Вольнянску Запорожской области, выпустив снаряды в направлении жилых многоквартирных домов. Местные власти сообщали, что под завалами обнаружили тела четырех погибших, а на месте прилета российской ракеты продолжаются поисково-спасательные работы.

Также сообщалось, что с 11 по 17 ноября ВС РФ осуществили почти 150 ракетных ударов по Украине. Для атаки по украинским городам оккупанты использовали не только ракетное вооружение, но и иранские дроны-камикадзе Shahed.