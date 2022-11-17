Войска РФ ударили ракетой по жилому дому в Запорожской области: погибли 4 человека (фото)

Российский снаряд попал в двухэтажный дом в Вольнянском районе, в нем проживали 3 семьи. Днем ранее ВС РФ обстреляли инфраструктуру 20 населенных пунктов региона.

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Российские оккупанты ночью 17 ноября запустили 3 ракеты в один из населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Александр Старух.

Ракетный удар нанесен по одному из населенных пунктов в Вольнянском районе области, проинформировал глава региона.

"Разрушены гражданские сооружения, в частности двухэтажный жилой дом. Под завалами оказались люди", — написал Старух.

По предварительным данным, двое из них погибли, спасатели работают на месте прилета снаряда.

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко позже сообщил об увеличении количества погибших до 4 человек.

"Из-за ночных обстрелов россиянами зафиксировано прямое попадание в жилые дома. В одном из них проживали 3 семьи, всего около 10 человек", — заявил он.

По данным Запорожской ОВА, российские оккупанты 16 ноября обстреляли инфраструктуру 20 населенных пунктов региона. Спасатели эвакуировали 176 человек, из них 25 – дети.

"Поступило 18 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ", — отметили власти.

Напомним, что 17 ноября российская армия продолжила массированные ракетные удары по Украине. Взрывы слышали в Киеве, а в области сработало ПВО.

Ракетные удары также были в Днепре и Одесской области. После взрывов в Днепре начались перебои с электроснабжением и мобильной связью.

В результате массированного удара ВС РФ 15 ноября Львов на 80% остался без электричества, три объекта энергоинфраструктуры сильно повреждены, на их полное восстановление может понадобиться до 1 года.