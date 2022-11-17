Війська РФ вдарили ракетою по житловому будинку в Запорізькій області: загинули 4 людини (фото)

Російський снаряд влучив у двоповерховий будинок у Вільнянському районі, у ньому проживали 3 сім'ї. На день раніше ЗС РФ обстріляли інфраструктуру 20 населених пунктів регіону.

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Російські окупанти вночі 17 листопада запустили 3 ракети в один із населених пунктів Запорізької області. Про це повідомив у Telegram голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Старух.

Ракетного удару завдано по одному з населених пунктів у Вільнянському районі області, поінформував голова регіону.

"Зруйновано цивільні споруди, зокрема двоповерховий житловий будинок. Під завалами опинилися люди", — написав Старух.

За попередніми даними, двоє з них загинули, рятувальники працюють на місці прильоту снаряда.

Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко пізніше повідомив про збільшення кількості загиблих до 4 осіб.

"Через нічні обстріли росіянами зафіксовано пряме влучання в житлові будинки. В одному з них проживали 3 сім'ї, всього приблизно 10 осіб", — заявив він.

За даними Запорізької ОВА, російські окупанти 16 листопада обстріляли інфраструктуру 20 населених пунктів регіону. Рятувальники евакуювали 176 людей, із них 25 — діти.

"Надійшло 18 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об'єктів інфраструктури внаслідок обстрілів військовослужбовцями РФ", — зазначила влада.

Нагадаємо, що 17 листопада російська армія продовжила масовані ракетні удари по Україні. Вибухи чули в Києві, а в області спрацювало ППО.

Ракетні удари також були у Дніпрі й Одеській області. Після вибухів у Дніпрі почалися перебої з електропостачанням і мобільним зв'язком.

Унаслідок масованого удару ЗС РФ 15 листопада Львів на 80% залишився без електрики, три об'єкти енергоінфраструктури сильно пошкоджені, на їх повне відновлення може знадобитися до 1 року.