Ракетний удар по Дніпру: є постраждалі, серед них 15-річна дівчина (відео)

Поряд із заводом, куди влучила російська ракета, було пошкоджено житлові будинки. Один з ударів був націлений на завод "Південмаш", повідомив прем'єр Шмигаль.

Related video

Унаслідок ракетних ударів Збройних сил РФ по Дніпру є постраждалі, серед них 15-річна дівчинка. Зафіксовано влучення по об'єктах інфраструктури, пошкоджено житлові будинки.

Приблизно о 08:30 телеграм-канали з посиланням на очевидців повідомили, що в місті пролунали вибухи.

"Є кілька влучань у два інфраструктурні об'єкти... Рятувальники ліквідують наслідки", — повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі зазначив, що один з ударів був націлений на завод "Південмаш".

Мер Дніпра Борис Філатов написав, що, за попередньою інформацією, кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки склала 4 особи.

Зі свого боку керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив про п'ятьох постраждалих під час удару.

"Влучили в два райони міста. Є влучання в промислове підприємство. Там сильна пожежа. Пошкоджено житлові будинки поряд. Попередньо, п'ять поранених. Серед них і 15-річна дівчинка", — написав чиновник, додавши, що постраждалі зараз перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

За даними місцевих телеграм-каналів, унаслідок атаки в місті частково зникло світло.

Нагадаємо, в Україні наразі в усіх регіонах, крім Криму, оголошено повітряну тривогу. Зокрема у Харківській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській областях працюють українські системи протиповітряної оборони.

Також ми писали, що сили ППО збили над Києвом дві крилаті ракети військ РФ.