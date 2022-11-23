Качиньский предложил Германии отправить ПВО Patriot в Украину, а не в Польшу

По словам председателя польской правящей партии "Право и Справедливость", передача Украине систем противоракетной обороне позволила бы сбивать ракеты противника более эффективно, чем при помощи С-300.

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Председатель польской партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский предложил Германии направить свои зенитно-ракетные комплексы Patriot не в Польшу, а в Украину. Об этом польский политик сказал в интервью агентству РАР.

По его словам, передача систем противоракетной обороны Киеву была бы целесообразной, при условии, что их бы разместили в западных регионах Украины.

"Отмечу, что выражаю мое собственное, личное мнение, но считаю, что для безопасности Польши было бы лучше, если бы Германия передала это вооружение украинцам, обучила украинские экипажи с условием, что батареи будут размещены на западе Украины", –– прокомментировал Качиньский.

Польский политик выразил мнение, что это позволит украинской стороне более эффективно сбивать ракеты, выпущенные ВС РФ, чем при помощи еще советских систем С-300.

"Это, наверное, позволяло бы сбивать вражеские ракеты эффективнее, чем из С-300", –– уточнил он.

Качиньский считает, что такое решение позволило бы Польше защититься от таких происшествий, как в Пшеводове.

"В то же время, если россияне решат напасть на нас, это также будет защитой", –– добавил политик.

Он также подчеркнул, что такое решение продемонстрировало бы, что Германия действительно меняет свое отношение, а не просто "занимаются пропагандой".

Напомним, после падения ракет в Пшеводове Германия предложила Польше системы ПВО Patriot. В Берлине готовы помочь соседям защитить воздушное пространство с помощью истребителей Eurofighter и системы противоракетной обороны.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Варшава должна быть готова к повторению ситуации с падением ракеты. По его словам, в стране делают все возможное, чтобы этого не произошло.