После падения ракеты: Германия предложила Польше системы ПВО Patriot

В Берлине готовы помочь соседям защитить воздушное пространство с помощью истребителей Eurofighter и системы противоракетной обороны.

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Германия предложила Польше дополнительную систему противоракетной обороны Patriot, чтобы страна смогла защитить свое воздушное пространство от возможных ракетных обстрелов. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, передает The Guardian.

"Мы предложили Польше поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства – нашими истребителями Eurofighter и системами ПВО Patriot", –– прокомментировала она.

Предложение Берлина прозвучало на фоне падения ракеты в селе Пшеводов на прошлой неделе, в результате чего там погибло двое человек.

По ее словам, произошедший инцидент выявил бреши в европейской системе противовоздушной обороны. Как рассказала глава немецкого Минобороны, систему ПРО необходимо улучшать.

В то время, когда Германия была "прифронтовой" страной НАТО в период "Холодной войны", в стране находилось 36 систем Patriot. Сейчас на вооружении немецких сил находится 12 таких систем, две из которых расположены в Словакии.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда считает, что Варшава должна быть готова к повторению ситуации с падением ракеты. По его словам, в стране делают все возможное, чтобы этого не произошло.

Жертвами падения ракеты оказались 60-летний Богуслав Вос и 62-летний Богдан Чупек, которые работали на агропредприятии. Мужчины дружили несколько десятилетий и погибли вместе.