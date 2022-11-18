Польша должна быть готова к повторению ситуации с падением ракеты, – Дуда

По словам президента Польши, в Варшаве делают все возможное, чтобы инцидент не повторился. Однако от такой ситуации сложно защититься, подчеркивает он.

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Польша должна быть готова к повторению ситуации с падением ракеты. Об этом сегодня во время Конгресса 590 в Жешуве сказал президент Анджей Дуда, передает польское издание limanova.

"К сожалению, в известном смысле мы должны быть готовы к тому, что могут повториться ситуации различных аварий в результате войны, которая идет за рубежом", –– подчеркнул он, отвечая на вопрос журналистов о возможном повторении инцидента в Пшеводове.

При этом глава государства отметил, что в Варшаве делают все возможное, чтобы этого не произошло. Однако, по его словам, полностью защититься от таких происшествий невозможно.

Дуда рассказал, что проконсультировался с экспертами и военными, которые объяснили, что никакая противоракетная система не сможет перехватить ракету в такой ситуации.

"Если только это не был бы особо охраняемый стратегический пункт, который имеют свою противоракетную оборону, постоянно отслеживающую, не летит ли ракета именно в этом направлении", –– уточнил президент.

Предотвратить катастрофу в Пшеводове было практически невозможно, считает Дуда.

"Можно ли было ее [ракету] остановить? Нет, ее нельзя было остановить. Это правда. Ни одна страна в мире не имеет системы обороны, которая защищала бы всю территорию этой страны, тем более на таком небольшом расстоянии от границы", –– резюмировал он.

Напомним, журналисты узнали подробности о двух жертвах падения ракеты в Пшеводове 15 ноября. Жертвами оказались 60-летний Богуслав Вос и 62-летний Богдан Чупек, которые работали на агропредприятии. Мужчины дружили несколько десятилетий и погибли вместе.

Ранее Фокус писал, что на место инцидента в Польше прибыли украинские эксперты.