Польща має бути готовою до повторення ситуації з падінням ракети, – Дуда

За словами президента Польщі, у Варшаві роблять усе можливе, щоб інцидент не повторився. Однак від такої ситуації важко захиститися, наголошує він.

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Польща має бути готовою до повторення ситуації з падінням ракети. Про це сьогодні під час Конгресу 590 у Жешуві сказав президент Анджей Дуда, повідомляє польське видання limanova.

"На жаль, у певному сенсі ми повинні бути готові до того, що можуть повторитися ситуації різних аварій внаслідок війни, яка триває за кордоном", — наголосив він, відповідаючи на запитання журналістів про можливе повторення інциденту в Пшеводові.

При цьому глава держави зазначив, що у Варшаві роблять усе можливе, щоб цього не сталося. Проте, за його словами, повністю захиститись від таких подій неможливо.

Дуда розповів, що проконсультувався з експертами та військовими, які пояснили, що жодна протиракетна система не зможе перехопити ракету в такій ситуації.

"Якщо тільки це не був би стратегічний пункт, що особливо охороняється, який має свою протиракетну оборону, яка постійно відстежує, чи не летить ракета саме в цьому напрямку", –– уточнив президент.

Запобігти катастрофі у Пшеводові було практично неможливо, вважає Дуда.

"Чи можна було її [ракету] зупинити? Ні, її не можна було зупинити. Це правда. Жодна країна у світі не має системи оборони, яка б захищала всю територію цієї країни, тим паче на такій невеликій відстані від кордону", –– резюмував він.

Нагадаємо, журналісти дізналися про дві жертви падіння ракети в Пшеводові 15 листопада. Жертвами виявилися 60-річний Богуслав Вос і 62-річний Богдан Чупек, які працювали на агропідприємстві. Чоловіки дружили кілька десятиліть і загинули разом.

Раніше Фокус писав, що на місце інциденту до Польщі прибули українські експерти.