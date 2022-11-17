Загинули на місці: з'явилися імена та фото жертв падіння ракети у Польщі

Співробітникам ЗМІ вдалося дізнатися, що загиблі чоловіки були приблизно одного віку та дружили кілька десятиліть.

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Журналісти дізналися про подробиці двох жертв падіння ракети у Пшеводові (Польща) — чоловіків, які 15 листопада працювали на агропідприємстві. Про це пише Daily Mirror.

Жертвами стали 60-річний Богуслав Вос та 62-річний Богдан Чупек.

Богуслав Вос пропрацював майстром на зернопереробному заводі 40 років і жив із дружиною та літньою свекрухою, про яку він дбав. Дорослі діти чоловіка мешкають у Кракові.

[ + – ] Богуслав Вос у молодості Фото: Facebook

Богдан Чупек жив у сусідньому селі Сетнікі та працював трактористом. Був близьким другом Богуслава Воса. У загиблого також залишилися дружина та діти.

[ + – ] Богдан Чупек з маленькою внучкою Фото: Facebook

Як розповів журналістам мер Долобичова (до його складу входить Пшеводів) Гжегож Древнік, ракета впала на територію агропідприємства тоді, коли Чупек щойно прибув на склад на тракторі, повному зерна, оскільки Вос чекав зручного моменту, щоб розвантажити його.

Через отримані під час ракетного обстрілу травми чоловіки померли на місці.

У Пшеводові вже оголосили офіційну триденну жалобу, щоб вшанувати пам'ять загиблих.

Нагадаємо, до села Пшеводів (Польща), де днями падіння крилатої ракети забрало життя двох людей, прибули українські експерти, щоб взяти участь у незалежному розслідуванні. Представництво президента Польщі повідомляє, що разом з українцями на місце інциденту прибув і глава держави Анджей Дуда.

Фокус також писав про те, що влада Польщі оприлюднила нові деталі трагедії у Пшеводові. У розпорядженні польських слідчих є відеозапис, який дозволить відновити хронологію падіння снаряда біля кордону з Україною. Вони стверджують, що українська ракета "промахнулася".