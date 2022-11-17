Погибли на месте: появились имена и фото жертв падения ракеты в Польше

Сотрудникам СМИ удалось узнать, что погибшие мужчины были приблизительного одного возраста и дружили несколько десятилетий.

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Журналисты узнали подробности о двух жертвах падения ракеты в Пшеводове (Польша) — мужчинах, которые 15 ноября работали на агропредприятие. Об этом пишет Daily Mirror.

Жертвами стали 60-летний Богуслав Вос и 62-летний Богдан Чупек.

Богуслав Вос проработал мастером на зерноперерабатывающем заводе 40 лет и жил с женой и пожилой свекровью, о которой он заботился. Взрослые дети мужчины живут в Кракове.

[ + – ] Богуслав Вос в молодсти Фото: Facebook

Богдан Чупек жил в соседнем селе Сетники и работал трактористом. Был близким другом Богуслава Воса. У погибшего также остались жена и дети.

[ + – ] Богдан Чупек с маленькой внучкой Фото: Facebook

Как рассказал журналистам мэр Долгобичува (в его состав входит Пшеводов) Гжегож Древник, ракета упала на территорию агропредприятия тогда, когда Чупек только что прибыл на склад на тракторе, полном зерна, поскольку Вос ждал удобного момента, чтобы разгрузить его.

Из-за полученных во время ракетного обстрела травм мужчины скончались на месте.

В Пшеводове уже объявили официальный трехдневный траур, чтобы почтить память погибших.

Напомним, в село Пшеводув (Польша), где на днях падение крылатой ракеты унесло жизни двух людей, прибыли украинские эксперты, чтоб принять участие в независимом расследовании.Представительство президента Польши сообщает, что вместе с украинцами на место инцидента прибыл и глава государства Анджей Дуда.

Фокус также писал о том, что власти Польши обнародовали новые детали трагедии в Пшеводове. В распоряжении польских следователей есть видеозапись, которая позволит восстановить хронологию падения снаряда возле границы с Украиной. Они утверждают, что украинская ракета "промахнулась".