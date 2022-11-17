"Ракета промахнулася": влада Польщі оприлюднила нові деталі трагедії у Пшеводові

У розпорядженні польських слідчих є відеозапис, який дозволить відновити хронологію падіння снаряда біля кордону з Україною.

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Слідчі групи після падіння ракети в Польщі вивчають місця інциденту та розраховують напрям, звідки міг прилетіти снаряд у Пшеводов. Про це повідомив керівник Бюро міжнародної політики Якуб Кумох.

За його словами, у розпорядженні слідчих є кадри, за допомогою яких можна встановити певну послідовність подій у Пшеводові.

Якуб Кумох нагадав, що ракета впала в Польщі того дня, коли російські війська здійснювали масований обстріл України, у зв'язку з чим лише Кремль несе відповідальність за всі події. За словами керівника Бюро, офіційна Варшава не звинувачує Київ у навмисному обстрілі польських територій.

"Сьогодні є багато ознак того, що одна з ракет, яка мала збити російську ракету, промахнулася повз ціль, система самознищення не спрацювала, і ця ракета, на жаль, призвела до трагедії", — продовжив Кумох і додав, що українських фахівців можуть допустити для вивчення місця падіння ракети у Пшеводові, якщо США та Польща не заперечуватимуть.

Ба більше, як наголосив глава Бюро, слідчі зараз вивчають останки снаряда, воронку і розраховують напрям, з якого він міг прилетіти. За словами Кумоха, є також певний відеозапис, вміст якого чиновник відмовився озвучувати на користь правоохоронців.

"Ви можете бачити удари по Україні, ви можете бачити бойові дії в Україні, у певний момент ви можете побачити певну послідовність подій. Це те, що ми хотіли б донести і до української сторони та працювати разом із ними. Для мене важливо, щоб українці, які вперше контактують з нашими слідчими, побачили, які матеріали в нас є в розпорядженні", — резюмував Кумох, розкриваючи перші подробиці розслідування щодо падіння ракети у Пшеводові.

Зазначимо, що на день раніше польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький також оприлюднив деталі розслідування і не заперечив, що Росія могла підлаштувати падіння ракети в Пшеводові, щоб посварити Україну та Польщу.

Також повідомлялося, що Україна має докази причетності Росії до падіння ракети в Польщі.