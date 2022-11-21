Після падіння ракети: Німеччина запропонувала Польщі системи ППО Patriot

У Берліні готові допомогти сусідам захистити повітряний простір за допомогою винищувачів Eurofighter і системи протиракетної оборони.

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Німеччина запропонувала Польщі додаткову систему протиракетної оборони Patriot, щоб країна змогла захистити свій повітряний простір від можливих ракетних обстрілів. Про це заявила міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт, повідомляє The Guardian.

"Ми запропонували Польщі підтримку в забезпеченні безпеки повітряного простору нашими винищувачами Eurofighter і системами ППО Patriot", — прокоментувала вона.

Пропозиція Берліна прозвучала на тлі падіння ракети в селі Пшеводув минулого тижня, внаслідок чого там загинули двоє людей.

За її словами, інцидент, що стався, виявив проломи в європейській системі протиповітряної оборони. Як розповіла голова німецького Міноборони, систему ПРО необхідно покращувати.

Тоді, коли Німеччина була "прифронтовою" країною НАТО в період "Холодної війни", в країні було 36 систем Patriot. Наразі на озброєнні німецьких сил перебуває 12 таких систем, дві з яких розташовані в Словаччині.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Варшава має бути готовою до повторення ситуації з падінням ракети. За його словами, у країні роблять усе можливе, щоб цього не сталося.

Жертвами падіння ракети виявилися 60-річний Богуслав Вос і 62-річний Богдан Чупек, які працювали на агропідприємстві. Чоловіки дружили кілька десятиліть і загинули разом.