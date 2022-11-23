Качинський запропонував Німеччині відправити ППО Patriot в Україну, а не в Польщу

За словами голови польської правлячої партії "Право та Справедливість", передача Україні систем протиракетної оборони дозволила б збивати ракети супротивника більш ефективно, ніж за допомогою С-300.

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Голова польської партії "Право та Справедливість" Ярослав Качинський запропонував Німеччині направити свої зенітно-ракетні комплекси Patriot не в Польщу, а в Україну. Про це польський політик сказав в інтерв'ю агенції РАР.

За його словами, передача систем протиракетної оборони Києву була б доцільною, за умови, що їх розмістили б у західних регіонах України.

"Зазначу, що висловлюю мою власну, особисту думку, але вважаю, що для безпеки Польщі було б краще, якби Німеччина передала це озброєння українцям, навчила українські екіпажі з умовою, що батареї будуть розміщені на заході України", – прокоментував Качинський.

Польський політик висловив думку, що це дозволить українській стороні більш ефективно збивати ракети, випущені ЗС РФ, ніж ще за допомогою радянських систем С-300.

"Це, напевно, дозволяло б збивати ворожі ракети ефективніше, ніж із С-300", — уточнив він.

Качинський вважає, що таке рішення дозволило б Польщі захиститися від таких подій, як у Пшеводові.

"Водночас, якщо росіяни вирішать напасти на нас, це також буде захистом", — додав політик.

Він також наголосив, що таке рішення продемонструвало б, що Німеччина справді змінює своє ставлення, а не просто "займається пропагандою".

Нагадаємо, після падіння ракет у Пшеводові Німеччина запропонувала Польщі системи ППО Patriot. У Берліні готові допомогти сусідам захистити повітряний простір за допомогою винищувачів Eurofighter та системи протиракетної оборони.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Варшава має бути готовою до повторення ситуації з падінням ракети. За його словами, у країні роблять усе можливе, щоб цього не сталося.