Войска РФ использовали химическое оружие в Донецкой области (фото)

Госпогранслужба сообщила, что российские военные применили аэрозольные гранаты К-51. Из-за этого нашим пограничникам пришлось какое-то время вести боевые действия в средствах химической защиты.

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Вооруженные силы Российской Федерации применяют против ВСУ запрещенное химическое оружие в Донецкой области. Оккупанты обстреливают украинских пограничников аэрозольными гранатами "К-51", о чем сообщается на странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

В ведомстве пишут, что в химических атаках против ВСУ россияне задействовали беспилотники. Для того чтобы избежать пагубного воздействия разорвавшихся аэрозольных гранат, украинским воинам пришлось некоторое время держать оборону в средствах химической защиты.

"Несколько таких гранат из дрона оккупанты сбросили на наших защитников в Донецкой области. Одна из них не разорвалась, ее вы можете увидеть на фото", — говорится на странице Пограничной службы.

[ + – ] Граната К-51

В публикации отмечается, что несмотря на тяжелые условия, бойцы ВСУ продолжают борьбу с армией оккупантов.

О возможном применении химического оружия на востоке Украины сообщали также легионеры из подразделения "Свобода России", воюющие в составе ЗСУ. Речь идет об использовании ВС РФ гранат "К-51" против украинских военнослужащих в Майорском районе Донецкой области.

По словам легионеров, аэрозольные гранаты не считаются летальными боеприпасами, однако могут существенно подорвать боеспособность солдат. Испытав на себе действие химического оружия, бойцы больше не могут продолжать вести огонь и удерживать позиции.

Солдаты, попавшие под воздействие аэрозольных гранат, имеют больше шансов попасть в плен. Не исключено, что обстрел ВСУ химическими боеприпасами стал результатом неудавшийся российской атаки, вследствие чего ВС РФ попытались взять пленных.

Напомним, что по мнению бывшего командира НАТО, Джеймса Ставридиса, применение Российской Федерацией ядерного оружия маловероятно. При этом он считает, что армия РФ может атаковать Киев, Одессу или Львов химическим оружием.

Еще Фокус писал о том, что такое хлорпикрин, который использовался оккупантами против ВСУ в Херсонской области. Данное вещество широко применялось во времена Первой мировой войны, а также во время военных действий в Афганистане.