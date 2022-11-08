Российские солдаты могли применить химические гранаты К-51 под Донецком (фото)

Предполагается, что враг использовал запрещенные боеприпасы во время неудачного штурма с целью захватить в плен украинских защитников.

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Российские оккупанты возможно применили старые химические гранаты К-51 по позициям в Майорском районе Донецкой области, сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. Легионеры из подразделения "Свобода России" в составе ВСУ обнаружили запрещенные боеприпасы после атаки россиян.

"Боеприпасы считаются нелетальным оружием, однако делают невозможным сопротивление противника. Боец проглотив или вдохнув химию, не сможет вести огонь", — пояснили в СтратКоме.

[ + – ] граната К-51

Уточняется, что использование К-51 в разы увеличивает риск быть плененным в радиусе действия химического вещества, который составляет около 400 кв. метров. В связи с этим предполагается, что враг использовал химические гранаты целью взять кого-то в плен во время неудачного штурма.

Чем опасна граната К-51

Использование таких боеприпасов, как граната К-51, является прямым нарушением Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления, применения химического оружия, которую Россия подписала в 1993 году. Дело в том, что воздействие гранаты К-51, разработанной в 1970 годах, по сравнению с гранатами для разгона демонстрантов в несколько раз выше.

После разрыва гранаты отравляющее вещество проникает на слизистую и в дыхательные пути человека, вызывая сильнейшее раздражение. Когда человек оказывается в ядовитом облаке, вещество вызывает у него обильное слезотечение, кашель и отдышку, а носовые пазухи мгновенно заполняются слизью, что вызывает рефлекторные движения в попытке протереть лицо руками.

[ + – ] Граната К-51 найдена в Запорожской области Фото: Генштаб ВСУ

Такой боец становится не боеспособным в течении 20-30 минут, что делает применение гранаты эффективным для "выкуривания" противника в закрытых помещениях.

Ранее сообщалось, что в сентябре российские оккупанты в Запорожской области атаковали с беспилотников украинских бойцов слезоточивыми гранатами. В Генштабе ВСУ уточнили, что вражеский БПЛА удалось обезвредить с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

В октябре украинские защитники получили на вооружение финские ручные гранаты Sirpalekäsikranaatti m/50 FRAG. Это оружие — новейшая разработка, созданная на базе старых 50-мм минометных снарядов с добавленными более новыми запалами JVA 1634.