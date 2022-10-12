ВС РФ атакует бойцов ВСУ химическими гранатами К-51, – Генштаб (фото)

Применение слезоточивых гранат запрещены Конвенцией о химическом оружии. Украинские военные смогли сбить коптер с прикрепленной К-51.

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Россия применяет ручные гранаты химического действия против украинских военных. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Фейсбуке.

При помощи беспилотников враг пытается атаковать украинских военнослужащих слезоточивой гранатой К-51. Такие факты зафиксированы в Запорожской области. Силы обороны Украины с помощью средств радиоэлектронной борьбы смогли обезвредить дрон с гранатой К-51.

В Генштабе подчеркивают, что применение таких гранат нарушают правила и обычаи ведения войны. В Конвенции о химическом оружии в статье 1 пункте 5 указан запрет на использование слезоточивых веществ как средства для ведения войны.

Как действует граната К-51 на человека?

Граната К-51 была разработана в 1970-х годах в СССР. Герметичный корпус гранаты наполнен порошковидным веществом нелетального действия. Вероятно, 2-хлоробензальмолононитрилом.

[ + – ] Сбитый БПЛА с гранатой К-51

При возгорании запала в гранате происходит химическая реакция внутри. Вещество внутри гранаты пробивает дно гранаты и распространяет облако с химическим веществом. Военный, который находится в зоне поражения, не способен вести сопротивление и вести огонь из оружия. Рефлекторно он тянется к лицу, чтобы протереть глаза. Дыхательные пути пронизывает одышка с кашлем, также закладывает нос.

Напомним, экс-командующий НАТО заявил, что Путин вероятнее применит химическое оружие, чем ядерное. Применение ядерных ракет повлечет гораздо больше последствий, чем химическое.

Джо Байден заявлял, что риск ядерного Армагеддона самый высокий со времен Карибского кризиса. Путин не шутил, когда говорил о готовности нанести ядерный удар.