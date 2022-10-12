ЗС РФ атакує бійців ЗСУ хімічними гранатами К-51, – Генштаб (фото)

Застосування сльозогінних гранат заборонено Конвенцією про хімічну зброю. Українські військові змогли збити коптер із прикріпленою К-51.

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Росія застосовує ручні гранати хімічної дії проти українських військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

За допомогою безпілотників ворог намагається атакувати українських військовослужбовців сльозогінною гранатою К-51. Такі факти зафіксовано в Запорізькій області. Сили оборони України за допомогою засобів радіоелектронної боротьби змогли знешкодити дрон із гранатою К-51.

У Генштабі наголошують, що застосування таких гранат порушують правила та звичаї ведення війни. У Конвенції про хімічну зброю у пункті 5 статті 1 зазначено заборону на використання сльозогінних речовин як засобу для ведення війни.

Як діє граната К-51 на людину?

Гранату К-51 було розроблено у 1970-х роках в СРСР. Герметичний корпус гранати наповнений порошкоподібною речовиною нелетальної дії. Ймовірно, 2-хлоробензальмолононітрилом.

[ + – ] Збитий БПЛА із гранатою К-51

Після запалення запалу в гранаті відбувається хімічна реакція всередині. Речовина всередині гранати пробиває дно гранати та поширює хмару з хімічною речовиною. Військовий, який знаходиться у зоні ураження, не здатний вести опір і вести вогонь зі зброї. Рефлекторно він тягнеться до обличчя, щоб протерти очі. Дихальні шляхи пронизує задишка із кашлем, також закладає ніс.

Нагадаємо, екскомандувач НАТО заявив, що Путін найімовірніше застосує хімічну зброю, ніж ядерну. Застосування ядерних ракет спричинить набагато більше наслідків, ніж хімічна зброя.

Джо Байден заявляв, що ризик ядерного Армагеддону найвищий з часів Карибської кризи. Путін не жартував, коли говорив про готовність завдати ядерного удару.