"Загроза реальна": ризик ядерного Армагеддону найвищий з часів Карибської кризи, — Байден

За словами американського президента, Путін не жартував, коли казав, що готовий завдати ядерного удару. Щобільше, він може застосувати в Україні і біологічну, і хімічну зброю.

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Президент США Джо Байден заявив, що світ близький до ядерного Армагеддону. Ризик найвищий із часів Кубинської кризи 1962 року. Він нагадав, що російські чиновники загрожують ядерним ударом через невдачі своєї армії в Україні, про що пише видання Associated Press.

Повідомляється, що під час виступу для Демократичного сенаторського комітету Байден сказав, що президент Росії Володимир Путін є людиною, яку він добре знає.

"Він не жартував, коли говорив про використання тактичної ядерної зброї, біологічної чи хімічної зброї", — сказав Байден.

Американський президент припустив, що загроза застосування ядерної зброї є високою, оскільки російська армія "значно відстає" в Україні.

Також у матеріалі сказано, що американський президент попередив, що використання тактичної зброї невеликої потужності може швидко вийти з-під контролю та призвести до глобальної катастрофи.

"У мене немає можливості обмежено застосувати тактичну ядерну зброю та не закінчити Армагеддоном", — сказав Байден.

Нагадаємо, що у США розповіли про долю Путіна, якщо він зважиться на ядерний удар. Як розповів колишній радник із національної безпеки США та посол в ООН Джон Болтон, необхідно не дати Путіну використовувати ядерну зброю в Україні. Цей урок мають опанувати Іран, Китай та Північна Корея.

Раніше Фокус повідомляв, що журналісти розповіли, хто може стати наступним президентом РФ. За словами журналістів, у Росії почалися дискусії про те, що буде з режимом у країні, якщо Володимир Путін не зможе утриматися при владі. Деякі аналітики вважають, що державу очолять молодші політики.

Також повідомлялося, що президент України Зеленський сказав, що НАТО має завдати по Росії превентивних ударів. Президент вважає, що Альянсу не потрібно чекати на використання росіянами ядерної зброї, а нейтралізувати загрозу.