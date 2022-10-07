"Підпише смертний вирок": у США розповіли про долю Путіна, якщо він зважиться на ядерний удар

Як розповів американський політик, потрібно не дати Путіну використовувати ядерну зброю в Україні. Цей урок мають опанувати Іран, Китай та Північна Корея.

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Колишній радник із національної безпеки США та посол в ООН Джон Болтон заявив, що у президента РФ Володимира Путіна більше проблем, ніж будь-коли після вторгнення в Україну.

Про це пише Sky News.

Повідомляється, що через зростаючі проблеми Росії на фронті в Україні, Путін може наважитися використати тактичну ядерну зброю.

І ось Болтон розповів журналістам, що Путін думав, що анексія окупованих територій України підніме моральний дух росіян.

"Але факт у тому, що, принаймні, згідно з путінським поглядом на світ, бойові дії зараз ведуться на "російській землі", і у російської армії справи не дуже добре", — сказав Болтон.

Крім того, експерт сказав, що це лише збільшило проблеми Путіна у самій Росії. Щодо застосування ядерної зброї, то Болтон упевнений, що це ймовірніше, що кремлівський режим відчує загрозу.

Також Болтон сказав, що зробить США, якщо РФ таки застосує ядерну зброю.

"Я не думаю, що відповідь має бути ядерною. Все залежить від того, що зроблять росіяни. Однак я впевнений, ми повинні це сказати, що Володимир Путін підпише собі передсмертний вирок, якщо наважиться використати тактичну ядерну зброю", — сказав Болтон.

За його словами, треба стримати Путіна та не дати йому використовувати ядерну зброю. А якщо ні, то в Ірані, Китаї, Північній Кореї будуть впевнені, що покарання за аналогічні дії не буде.

Раніше Фокус повідомляв, що журналісти розповіли, хто може стати наступним президентом РФ. За словами журналістів, у Росії почалися дискусії про те, що буде з режимом у країні, якщо Володимир Путін не зможе утриматися при владі. Деякі аналітики вважають, що державу очолять молодші політики.

Ще нагадаємо, що Зеленський заявив, що НАТО має завдати по Росії превентивних ударів. Президент вважає, що Альянсу не потрібно чекати на використання росіянами ядерної зброї, а нейтралізувати загрозу.