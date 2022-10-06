"Термін придатності Путіна минув": журналісти розповіли, хто може стати наступним президентом РФ

За словами журналістів, у Росії почалися дискусії про те, що буде з режимом у країні, якщо Володимир Путін не зможе утриматися при владі. Деякі аналітики вважають, що державу очолять молодші політики.

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Син секретаря ради безпеки Миколи Патрушева Дмитро, який зараз обіймає посаду міністра сільського господарства в РФ, може бути наступником президента РФ Володимира Путіна та стати головою Кремля. Про це пише видання The Washington Post.

Повідомляється, що наступного тижня Дмитру Патрушеву виповниться 45 років. Він уособлює собою зміну поколінь до.

Як розповіло журналістам анонімне джерело раніше близьке до Миколи Патрушева, за день Дмитра можуть зробити прем'єр-міністром, а наступного дня – президентом.

"Він розмовляє кількома мовами. Він молодий і у війні не брав участі", — сказало джерело.

Колишній соратник Миколи Патрушева також заявив, що його син Дмитро є представником системи.

Також у матеріалі йдеться про 46-річного опозиціонера Олексія Навального. Він потенційно може перемогти на вільних виборах, проте російська еліта вважає його ворогом на відміну від Дмитра Патрушева.

"Якщо він скаже: "Наша позиція така, за мною половина Ради Федерації та Думи, давайте оголосимо вибори", — він скаже з позиції держави. Навальний говорить тільки як людина з вулиці", — відзначило джерело.

Також у матеріалі сказано, що найімовірнішим фаворитом Путіна може бути його колишній охоронець Олексій Дюмін, нині губернатор Тульської області. Дюмін очолював російські сили спеціальних операцій, займався захопленням Криму у 2014 році й був заступником міністра оборони.

Відхід Володимира Путіна з посади президента РФ

Журналісти пишуть, що перспектива того, що російська еліта виступить проти Путіна, здається віддаленою, але Росія має історію безладних змін режиму, як у 1917 і 1991 роках. Численні поразки на полях битв і національна лють через невдалу військову мобілізацію порушили табу в Москві на дискусії про те, що станеться, якщо Путін справді програє.

Видання пише, що сам Путін прийшов до влади в результаті квазізаконного процесу наступності: його було призначено заступником прем'єр-міністра, а потім виконувачем обов'язків прем'єр-міністра президентом РФ Борисом Єльциним, який пішов у відставку протягом п'яти місяців, катапультувавши свого обраного наступника на посаду президента.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ може посилити масовані обстріли України в день 70-річчя Путіна. За даними генерала Громова, 7 жовтня, у день народження глави Кремля, загроза атак ЗС РФ може зрости. Це пов'язано з тим, що окупанти часто діють із прив'язкою до якихось "особливих" дат.

Ще нагадаємо, що Путінська еліта готує держпереворот, щоб не допустити ядерної війни. Журналісти пишуть, що, якщо Путін вирішить застосувати ядерну зброю, від високопоставлених офіцерів, зважаючи на все, варто чекати заколоту. У результаті глава Кремля піде у відставку або загине.