"Срок годности Путина истек": журналисты рассказали, кто может стать следующим президентом РФ

По словам журналистов, в России начались дискуссии о том, что будет с режимом в стране, если Владимир Путин не сможет удержаться у власти. Некоторые аналитики считают, что государство возглавят более молодые политики.

Related video

Сын секретаря совета безопасности Николая Патрушев Дмитрий, который сейчас занимает должность министра сельского хозяйства в РФ, может быть преемником президента РФ Владимира Путина и стать главой Кремля. Об этом пишет издание The Washington Post.

Сообщается, что на следующей неделе Дмитрию Патрушеву исполнится 45 лет. Он олицетворяет собой смену поколений в РФ.

Как рассказал журналистам анонимный источник ранее близкий к Николаю Патрушеву, за день Дмитрия могут сделать премьер-министром, а на следующий день – президентом.

"Он говорит на нескольких языках. Он молод и в войне не участвовал", — сказал источник.

Бывший соратник Николая Патрушева также заявил, что его сын Дмитрий – представитель системы.

Также в материале говорится о 46-летнем оппозиционере Алексее Навальном. Он потенциально может победить на свободных выборах, однако российская элита считает его врагом, в отличие от Дмитрия Патрушева.

"Если он скажет: "Наша позиция такова, за мной половина Совета Федерации и Думы, давайте объявим выборы", — он скажет с позиции государства. Навальный говорит только как человек с улицы", — отметил источник.

Также в материале сказано, что более вероятным фаворитом Путина может быть его бывший телохранитель Алексей Дюмин, ныне губернатор Тульской области. Дюмин возглавлял российские силы специальных операций, курировал захват Крыма в 2014 году и был заместителем министра обороны.

Уход Владимира Путина с поста президента РФ

Журналисты пишут, что перспектива того, что российская элита выступит против Путина, кажется отдаленной, но у России есть история беспорядочных смен режима, как в 1917 и 1991 годах. Многочисленные поражения на полях сражений и национальная ярость из-за неудачной военной мобилизации нарушили табу в Москве на дискуссии о том, что произойдет, если Путин действительно проиграет.

Издание пишет, что сам Путин пришел к власти в результате квазизаконного процесса преемственности: он был назначен заместителем премьер-министра, а затем исполняющим обязанности премьер-министра президентом РФ Борисом Ельциным, который ушел в отставку в течение пяти месяцев, катапультировав своего избранного преемника на пост президента.

Ранее Фокус сообщал, что РФ может усилить массированные обстрелы Украины в день 70-летия Путина. По данным генерала Громова, 7 октября, в день рождения главы Кремля, угроза атак ВС РФ может вырасти. Это связано с тем, что оккупанты часто действуют с привязкой к каким-то "особым" датам.

Еще напомним, что путинская элита готовит госпереворот, чтобы не допустить ядерной войны. Журналисты пишут, что, если Путин решит применить ядерное оружие, от высокопоставленных офицеров, судя по всему, стоит ожидать мятежа. В итоге глава Кремля, уйдет в отставку или погибнет.