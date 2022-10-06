РФ может усилить массированные обстрелы Украины в день 70-летия Путина, – Генштаб

По данным генерала Громова, 7 октября, в день рождения главы Кремля, угроза атак ВС РФ может вырасти. Это связано с тем, что оккупанты часто действуют с привязкой к каким-то "особым" датам.

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Российская Федерация может усилить массированные обстрелы украинских городов в день рождения президента РФ Владимира Путина. 7 октября российский лидер отмечает свое 70-летие. Об этом на сегодняшнем брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Он подчеркнул, что усиление атак на Украину может быть связано с привязанностью врага к каким-то особым, "сакральным" датам.

"Помним, что на День независимости Украины противник осуществлял массированные удары, применял все возможные виды орудия, чтобы сеять панику в наших рядах и наносить максимальные повреждения как гражданской, так и военной инфраструктуры", –– прокомментировал Громов, отвечая на вопрос об ожиданиях украинского командования в связи с юбилеем главы страны-агрессора.

Генерал отметил, что такие массированные удары 7 октября могут наноситься как по указу самого Путина, так и по инициативе российского военного руководства.

"Если это действительно будут самостоятельные решения военных руководителей, то очень бы хотелось, чтобы они "накосячили" и в их отношении в дальнейшем принимались бы соответствующие кадровые решения", –– уточнил он.

Также Громов подчеркнул, что для украинских военнослужащих завтра будет самый обычный день.

[ + – ] Про юбилей Путина и угрозу обстрелов смотреть с 51:23.

Напомним, американский Институт изучения войны считает, что Владимир Путин назначил министра обороны Сергея Шойгу "козлом отпущения" за частичную мобилизацию и провалы ВС РФ на передовой в Украине. Аналитики отмечают, что в РФ растет недовольство на фоне отступления российских военных на нескольких направлениях фронта.

Вчера, 5 октября, глава Кремля официально завершил аннексию захваченных украинских областей. До 1 января 2026 года действуют переходные периоды, в течение которых оккупированные области должны интегрироваться во все системы России.