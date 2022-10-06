РФ может усилить массированные обстрелы Украины в день 70-летия Путина, – Генштаб
По данным генерала Громова, 7 октября, в день рождения главы Кремля, угроза атак ВС РФ может вырасти. Это связано с тем, что оккупанты часто действуют с привязкой к каким-то "особым" датам.
Российская Федерация может усилить массированные обстрелы украинских городов в день рождения президента РФ Владимира Путина. 7 октября российский лидер отмечает свое 70-летие. Об этом на сегодняшнем брифинге рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
Он подчеркнул, что усиление атак на Украину может быть связано с привязанностью врага к каким-то особым, "сакральным" датам.
"Помним, что на День независимости Украины противник осуществлял массированные удары, применял все возможные виды орудия, чтобы сеять панику в наших рядах и наносить максимальные повреждения как гражданской, так и военной инфраструктуры", –– прокомментировал Громов, отвечая на вопрос об ожиданиях украинского командования в связи с юбилеем главы страны-агрессора.
Генерал отметил, что такие массированные удары 7 октября могут наноситься как по указу самого Путина, так и по инициативе российского военного руководства.
"Если это действительно будут самостоятельные решения военных руководителей, то очень бы хотелось, чтобы они "накосячили" и в их отношении в дальнейшем принимались бы соответствующие кадровые решения", –– уточнил он.
Также Громов подчеркнул, что для украинских военнослужащих завтра будет самый обычный день.
Напомним, американский Институт изучения войны считает, что Владимир Путин назначил министра обороны Сергея Шойгу "козлом отпущения" за частичную мобилизацию и провалы ВС РФ на передовой в Украине. Аналитики отмечают, что в РФ растет недовольство на фоне отступления российских военных на нескольких направлениях фронта.
Вчера, 5 октября, глава Кремля официально завершил аннексию захваченных украинских областей. До 1 января 2026 года действуют переходные периоды, в течение которых оккупированные области должны интегрироваться во все системы России.