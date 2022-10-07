"Угроза реальна": риск ядерного Армагеддона самый высокий со времен Карибского кризиса, — Байден

По словам американского президента, Путин не шутил, когда говорил, что готов нанести ядерный удар. Более того, он может применить в Украине и биологическое, и химическое оружие.

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Президент США Джо Байден заявил, что мир близок к ядерному Армагеддону. Риск наивысший со времен Кубинского кризиса 1962 года. Так, он напомнил, что российские чиновники угрожают ядерным ударом из-за неудач своей армии в Украине, о чем пишет издание Associated Press.

Сообщается, что во время выступления для Демократического сенаторского комитета Байден сказал, что президент России Владимир Путин является человеком, которого он хорошо знает.

"Он не шутил, когда говорил об использовании тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия", — сказал Байден.

Американский президент предположил, что угроза применения ядерного оружия высока, так как российская армия "значительно отстает" в Украине.

Также в материале сказано, что американский президент предупредил, что использование тактического оружия небольшой мощности может быстро выйти из-под контроля и привести к глобальной катастрофе.

"У меня нет возможности ограничено применить тактическое ядерное оружие и не закончить Армагеддоном", — сказал Байден.

Напомним, что в США рассказали о судьбе Путина, если он решится на ядерный удар. Как рассказал бывший советник по национальной безопасности США и посол в ООН Джон Болтон, необходимо не дать Путину использовать ядерное оружие в Украине. Этот урок должны освоить Иран, Китай и Северная Корея.

Ранее Фокус сообщал, что журналисты рассказали, кто может стать следующим президентом РФ. По словам журналистов, в России начались дискуссии о том, что будет с режимом в стране, если Владимир Путин не сможет удержаться у власти. Некоторые аналитики считают, что государство возглавят более молодые политики.

Также сообщалось, что президент Украины Зеленский сказал, что НАТО должно нанести по России превентивные удары. Президент считает, что Альянсу не нужно дожидаться использования россиянами ядерного оружия, а нейтрализовать угрозу.