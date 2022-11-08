Російські солдати могли застосувати хімічні гранати К-51 під Донецьком (фото)

Передбачається, що ворог використав заборонені боєприпаси під час невдалого штурму, щоб захопити в полон українських захисників.

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Російські окупанти, можливо, застосували старі хімічні гранати К-51 по позиціях у Майорському районі Донецької області, повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України. Легіонери з підрозділу "Свобода Росії" у складі ЗСУ помітили заборонені боєприпаси після атаки росіян.

"Боєприпаси вважаються нелетальною зброєю, проте унеможливлюють опір противника. Боєць проковтнувши або вдихнувши хімію, не зможе вести вогонь", — пояснили в СтратКомі.

[ + – ] Граната К-51

Уточнюється, що використання К-51 у рази збільшує ризик бути полоненим у радіусі дії хімічної речовини, що становить приблизно 400 кв. метрів. У зв'язку з цим передбачається, що ворог використовував хімічні гранати, щоб взяти когось у полон під час невдалого штурму.

Чим небезпечна граната К-51

Використання таких боєприпасів як граната К-51 є прямим порушенням Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї, яку Росія підписала в 1993 році. Справа в тому, що вплив гранати К-51, розробленої в 1970 роках, порівняно з гранатами для розгону демонстрантів у кілька разів вищий.

Після розриву гранати отруйна речовина проникає на слизову та дихальні шляхи людини, викликаючи сильне подразнення. Коли людина опиняється в отруйній хмарі, речовина викликає у неї рясну сльозотечу, кашель і задишку, а носові пазухи миттєво заповнюються слизом, що викликає рефлекторні рухи у спробі протерти обличчя руками.

[ + – ] Гранату К-51 знайдено в Запорізькій області Фото: Генштаб ЗСУ

Такий боєць стає небоєздатним протягом 20-30 хвилин, що робить застосування гранати ефективним для "викурювання" супротивника у закритих приміщеннях.

Раніше повідомлялося, що у вересні російські окупанти в Запорізькій області атакували з безпілотників українських бійців сльозогінними гранатами. У Генштабі ЗСУ уточнили, що ворожий БПЛА вдалося знешкодити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

У жовтні українські захисники отримали на озброєння фінські ручні гранати Sirpalekäsikranaatti m/50 FRAG. Ця зброя — новітня технологія, створена на базі старих 50-мм мінометних снарядів із доданими новими запалами JVA 1634.