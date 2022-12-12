Из-за угрозы войны в регионе: Япония активно наращивает силы самообороны

Укрепило настрой правительства на милитаризацию начало полномасштабного вторжения РФ в Украину. Японии нужно защищаться от Китая, поэтому они хотят закупить дальнобойные ракеты Tomahawk.

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Из-за растущих угроз безопасности в Индо-Техоокеанском регионе, Япония стремится приобретать все больше оружия. Об этом сообщает The Washington Post.

Япония стремится приобрести сотни крылатых американских ракет Tomahawk в рамках крупного наращивания сил самообороны. Объемы достигли беспрецедентных масштабов в послевоенный период. Традиционно в Японии делали акцент на оборонительное оружие, а Tomahawk значительно повысит именно ударный потенциал.

[ + – ] Япония хочет от 400 до 500 Tomahawk

Япония доведет к 2027 году свой военный бюджет до 2% ВВП — это сделает его третьим по величине в мире. Страна может двигаться к тому, чтобы свести на нет свои давние пацифистские ограничения. Для США Япония — ближайший союзник в западной части Тихого океана. Поэтому углубление альянса является стратегией по укреплению региональной безопасности.

По словам официальных лиц, решение купить от 400 до 500 Tomahawk обратит внимание Китая и Северной Кореи на то, что Япония серьезно относится к самообороне. А альянс США и Японии становится все сильнее на фоне радикального наращивания сил в Китае и КНДР.

Способствует изменениям в Японии полномасштабное вторжение РФ в Украину. Либерально-демократические партии выступают за укрепление армии. Поддержка общества также возросла до 60% процентов с 37% в 2020 году.

В Китае действия Японии называют "очень опасным событием".

"Япония должна серьезно задуматься о своей истории агрессии, уважать проблемы безопасности азиатских соседей, действовать разумно в области военной безопасности и делать больше вещей, способствующих региональному миру и стабильности", — сказал пресс-секретарь китайского МИД Мао Нин.

Напомним, Япония намерена разместить новейшее оружие в 60 км от границ с РФ. Позиции будут оснащать ракетами с дальностью более 1000 км.

Ранее сообщалось, что Кремль планировал нападение на Японию, чтобы сразиться за Курильские острова.