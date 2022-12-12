Через загрозу війни в регіоні: Японія активно нарощує сили самооборони

Зміцнило настрій уряду на мілітаризацію початок повномасштабного вторгнення РФ до України. Японії потрібно захищатись від Китаю, тому вони хочуть закупити далекобійні ракети Tomahawk.

Related video

Через кожен раз більші загрози безпеки в Індо-Техоокеанському регіоні, Японія прагне купувати все більше зброї. Про це повідомляє The Washington Post.

Японія прагне придбати сотні крилатих американських ракет Tomahawk у межах великого нарощування сил самооборони. Обсяги досягли безпрецедентних масштабів у післявоєнний період. Традиційно в Японії наголошували на оборонній зброї, а Tomahawk значно підвищить саме ударний потенціал.

[ + – ] Японія хоче від 400 до 500 Tomahawk

Японія доведе до 2027 року свій військовий бюджет до 2% ВВП — це зробить його третім за величиною у світі. Країна може рухатися до того, щоб звести нанівець свої давні пацифістські обмеження. Для США Японія є найближчим союзником у західній частині Тихого океану. Тому поглиблення альянсу є стратегією щодо зміцнення регіональної безпеки.

За словами офіційних осіб, рішення купити від 400 до 500 Tomahawk зверне увагу Китаю та Північної Кореї на те, що Японія серйозно ставиться до самооборони. А альянс США та Японії стає все сильнішим на тлі радикального нарощування сил у Китаї та КНДР.

Сприяє змінам у Японії повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Ліберально-демократичні партії виступають за зміцнення армії. Підтримка суспільства також зросла до 60% з 37% у 2020 році.

У Китаї дії Японії називають "дуже небезпечною подією".

"Японія має серйозно задуматися про свою історію агресії, поважати проблеми безпеки азіатських сусідів, діяти розумно в галузі військової безпеки і робити більше речей, що сприяють регіональному миру та стабільності", — сказав прессекретар китайського МЗС Мао Нін.

Нагадаємо, Японія має намір розмістити новітню зброю за 60 км від кордонів з РФ. Позиції оснащуватимуть ракетами з дальністю понад 1000 км.

Раніше повідомлялося, що Кремль планував напад на Японію, щоб воювати за Курильські острови.