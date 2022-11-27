Замість України: Путін готував напад на ще одну країну, але передумав, — ЗМІ

Кремль, за даними журналістів, розглядав можливість початку війни з Японією за Курильські острови. Для проведення операції було розсекречено архіви про знущання японських солдатів за часів Другої світової.

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Президент РФ Володимир Путін до вторгнення в Україну всерйоз готувався до воєнного конфлікту з Японією. Про це пише видання Newsweek.

У розпорядженні журналістів опинився лист, датований від 17 березня, який був написаний особою, яка співпрацювала з ФСБ Росії.

Звернення, як стверджує видання, адресувалося російському правозахиснику та засновнику проєкту Gulagu.net Володимиру Осечкіну. Агент спецслужби з позивним "Вітер змін" у своєму листі стверджував, що у 2021 році Володимир Путін всерйоз готувався до можливого нападу на сусідню Японію, проте остаточний вибір випав на Україну.

"Упевненість у тому, що країни увійдуть до стадії гострої конфронтації і навіть війни, була висока. Чому в результаті для війни була обрана Україна, належить відповісти іншим. Викривач докладно описав пересування гелікоптерів радіоелектронної боротьби, націлених на Японію, тоді як російська пропагандистська машина також була запущена, з величезною силою навішуючи на японців ярлики "нацистів" та "фашистів", — йдеться у матеріалі Newsweek.

Агент ФСБ у своєму листі Осечкіну також стверджував, що ключовим "каменем спотикання" між двома країнами мали стати Курильські острови. Повернення цієї території, за словами журналістів, дозволило б Токіо переглянути свій повоєнний статус, а Росія використала б це як розмінну монету.

"Піднебесна вкрай негативно сприймає будь-які спроби перегляду повоєнних угод, і потенційна перемога Токіо у суперечці за Курили неприйнятна для Пекіна. Настільки неприйнятна, що Китай легко ускладнить життя Росії за такий "подарунок". Колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе на той час вже наголошував як на спробі "домовитися" з Росією з питання Курильських островів, так і на реформування розвідувальної служби країни", — цитують журналісти агента російської спецслужби.

Понад те, як стверджував агент ФСБ у своєму листі, Росія в 2021 році несподівано розсекретила архіви про те, як радянські громадяни зазнавали тортур з боку японських військовослужбовців за часів Другої світової. Ці факти Кремль планував використав у пропагандистській кампанії, спрямованій проти Токіо.

Зазначимо, що напередодні західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що Володимир Путін може готувати ліквідацію президента Білорусі Олександра Лукашенка. Усунення політика, на думку аналітиків Інституту Лансінга, необхідне Кремлю для встановлення контролю над ЗС РБ та залучення військ у війні проти України.

Також повідомлялося, що влада Китаю була здивована масштабами повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну.