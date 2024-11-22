Помиє і висушить: у Японії створили "людську пральну машину" з ШІ (фото)

Душова кабіна Osaka Kansai Expo вимірює пульс та інші біологічні дані користувача, а також визначає його настрій за допомогою ШІ.

Японська компанія Science Co готується представити на виставці Osaka Kansai Expo у квітні незвичайну душову кабіну зі штучним інтелектом (ШІ), що отримала назву Mirai Ningen Sentakuki. Про це пише японський портал The Asahi Simbun.

Як зазначають у виданні, виробник називає свою розробку "людською пральною машиною майбутнього". Голова компанії Ясуакі Аояма зізнався, що його надихнула машина для миття людей компанії Sanyo Electric, представлена на виставці 1970 року, яка називалася "Ультразвукова ванна".

"Ми запропонуємо нову машину для миття людей як спадщину виставки 1970 року", — зазначив Ясуакі Аояма.

Мірай Нінген Сентакукі Фото: The Asahi Shimbun

"Пральна машина" від Science Co має форму кабіни винищувача, а також прозору кришку, яка відкривається назад. Кабіна частково заповнюється гарячою водою, коли людина сідає на сидіння в центрі. При цьому датчики, вбудовані в сидіння, вимірюють пульс людини та інші біологічні дані, щоб забезпечити відповідну температуру води.

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Тим часом система штучного інтелекту визначає, чи спокійний користувач, чи схвильований, а також проектує зображення на внутрішній бік прозорої кришки, допомагаючи людині відчути себе такою, що відпочила. Загалом купання і сушіння займають 15 хвилин.

Science Co планує виставити Mirai Ningen Sentakuki в павільйоні охорони здоров'я Осаки, який перебуває у віданні уряду префектури і міста Осака. Відвідувачам виставки буде надано можливість випробувати його. Для цього компанія приймає бронювання на своєму офіційному сайті.

"Ми плануємо надати можливість скористатися нею 1000 звичайних відвідувачів під час виставки", — заявив Ясуакі Аояма.

Нагадаємо, робототехніки з підрозділу Dynamic Legged Systems в Італійському технологічному інституті в Генуї розробили нову платформу для прибирання недопалків у вигляді чотириногого робота-пса з пилососами.