Помоет и высушит: в Японии создали "человеческую стиральную машину" с ИИ (фото)

Душевая кабина Osaka Kansai Expo измеряет пульс и прочие биологические данные пользователя, а также определяет его настроение с помощью ИИ.

Японская компания Science Co готовится представить на выставке Osaka Kansai Expo в апреле необычную душевую кабину с искусственным интеллектом (ИИ), получившую название Mirai Ningen Sentakuki. Об этом пишет японский портал The Asahi Simbun.

Как отмечают в издании, производитель называет свою разработку "человеческой стиральной машиной будущего". Председатель компании Ясуаки Аояма признался, что его вдохновила машина для мытья людей компании Sanyo Electric, представленная на выставке 1970 года, которая называлась "Ультразвуковая ванна".

"Мы предложим новую машину для мытья людей в качестве наследия выставки 1970 года", — отметил Ясуаки Аояма.

Mirai Ningen Sentakuki Фото: The Asahi Shimbun

"Стиральная машина" от Science Co имеет форму кабины истребителя, а также прозрачную крышку, которая открывается назад. Кабина частично заполняется горячей водой, когда человек садится на сиденье в центре. При этом датчики, встроенные в сиденье, измеряют пульс человека и прочие биологические данные, чтобы обеспечить подходящую температуру воды.

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Тем временем система искусственного интеллекта определяет, спокоен ли пользователь или взволнован, а также проецирует изображения на внутреннюю сторону прозрачной крышки, помогая человеку почувствовать себя отдохнувшим. Всего купание и сушка занимают 15 минут.

Science Co планирует выставить Mirai Ningen Sentakuki в павильоне здравоохранения Осаки, находящемся в ведении правительства префектуры и города Осака. Посетителям выставки будет предоставлена ​​возможность опробовать его. Для этого компания принимает бронирования на своем официальном сайте.

"Мы планируем предоставить возможность воспользоваться ею 1000 обычным посетителям во время выставки", — заявил Ясуаки Аояма.

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