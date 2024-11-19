"Ему никогда не надоест": робота-собаку научили собирать мусор необычным способом (видео)

Роботизированный пес VERO может успешно собирать до 90% окурков на пляжах, лестницах и прочих неровных поверхностях.

Робототехники из подразделения Dynamic Legged Systems в Итальянском технологическом институте (IIT) в Генуе разработали новую платформу для уборки окурков в виде четвероногого робота-пса с пылесосами VERO (Vacuum-cleaner Equipped RObot). Об этом пишет IEEE Spectrum.

Робопес VERO от Dynamic Legged Systems

Как отмечают в издании, большинство современных машин для уборки мусора передвигаются на колесах, поэтому не могут работать на пляжах. Робопес VERO призван решить эту проблему, так как передвигается не на колесах, а на четырех "лапах".

Сообщается, что в его основе VERO лежит AlienGo от Unitree, а на спине установлен промышленный пылесос. От пылесоса вниз по ноге к каждой ступне идут шланги с 3D-печатными насадками, которые максимально всасывают воздух, не давая роботу споткнуться. Робот автономно определяет местоположение предметов на земле, а затем планирует, как взаимодействовать с ними.

Первоначальные испытания робота в различных условиях показали, что он может успешно собирать чуть менее 90% окурков. Сначала оператор назначает область для уборки VERO, после чего робот работает самостоятельно. После расчета маршрута исследования всей области робопес использует свои бортовые камеры и нейронную сеть, чтобы найти окурки.

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Когда аппарат находит окурок, он ставит одну из своих ног прямо рядом с окурком, выбрав устойчивую позу, так как процесс может происходить на песке, на лестнице или на других неровных поверхностях. Последний маневр по сбору мусора корректируется с помощью дополнительной камеры глубины Intel RealSense, установленной на подбородке робота.

"Робот не очень быстро справляется с этой задачей, но в отличие от меня ему никогда не надоест, пока у него есть энергия в аккумуляторе, поэтому скорость несколько менее важна", — отметил автор обзора.

Исследователи полагают, что в будущем VERO может выполнять и другую работу, к примеру, опрыскивание сорняков на посевных полях, проверку трещин в инфраструктуре и установку гвоздей и заклепок во время строительства.

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