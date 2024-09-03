Робот-пес выстрелил в блогера из огнемета в прямом эфире, чтобы тот не лаял (видео)

Роботизированный пес Thermonator открыл огонь в сторону хозяина, после того, как тот сымитировал собачий лай.

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Американский стример и ютубер Даррен Уоткинс-младший, известный под ником iShowSpeed, подвергся "атаке" робота-пса с огнеметом в прямом эфире. Видео транслировалось на официальном YouTube-канале iShowSpeed.

В ходе стрима парень давал робопсу различные команды, которые тот послушно выполнял. Когда стример сказал "лаять" и сымитировал собачий лай, робот выстрелил в его сторону из огнемета. Увидев огонь, iShowSpeed быстро спрыгнул в бассейн, призывая машину остановиться. Робот сделал еще несколько выстрелов в сторону бассейна, после чего отключился.

iShowSpeed подвергся "нападению" робота-пса с огнеметом

Перед тестированием робота iShowSpeed показал его распаковку, заявив, что он обошелся ему в $100 тыс. Однако, судя по видео, это робот Thermonator, который состоит из китайского робопса Unitree Go2 и огнемета от американской компании Throwflame. На официальном сайте Throwflame такой девайс стоит всего $9 420.

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Кроме того, на сайте сказано, что Thermonator управляется от первого лица (FPV), и ничего не сказано об автономном режиме работы. Из этого следует, что в ходе стрима роботом управлял человек, а сама ситуация является постановочной.

Напомним, Throwflame выпустила первую в мире собаку-робота с огнеметом для дистанционного разведения огня, позиционируя ее как устройство для предписанных сельскохозяйственных выжиганий сухой травы, уборки снега и льда или для создания спецэффектов.

В свою очередь военнослужащие Сил обороны Украины получили роботов-собак модели BAD One от британской компании Brit Alliance, которые могут проводить разведку, обнаруживать мины и доставлять грузы.