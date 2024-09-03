Робот-пес вистрілив у блогера з вогнемета в прямому ефірі, щоб той не гавкав (відео)

Роботизований пес Thermonator відкрив вогонь у бік господаря після того, як той зімітував собачий гавкіт.

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Американський стример і ютубер Даррен Воткінс-молодший, відомий під ніком iShowSpeed, піддався "атаці" робота-пса з вогнеметом у прямому ефірі. Відео транслювалося на офіційному YouTube-каналі iShowSpeed.

Під час стріму хлопець давав робопсу різні команди, які той слухняно виконував. Коли стример сказав "гавкати" і зімітував собачий гавкіт, робот вистрілив у його бік з вогнемета. Побачивши вогонь, iShowSpeed швидко зістрибнув у басейн, закликаючи машину зупинитися. Робот зробив ще кілька пострілів у бік басейну, після чого відключився.

iShowSpeed зазнав "нападу" робота-пса з вогнеметом

Перед тестуванням робота iShowSpeed показав його розпакування, заявивши, що він обійшовся йому в $100 тис. Однак, з огляду на відео, це робот Thermonator, який складається з китайського робопса Unitree Go2 і вогнемета від американської компанії Throwflame. На офіційному сайті Throwflame такий девайс коштує всього $9 420.

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Крім того, на сайті сказано, що Thermonator управляється від першої особи (FPV), і нічого не сказано про автономний режим роботи. З цього випливає, що під час стріму роботом керувала людина, а сама ситуація є постановочною.

Нагадаємо, Throwflame випустила першого у світі собаку-робота з вогнеметом для дистанційного розведення вогню, позиціонуючи його як пристрій для приписаних сільськогосподарських випалювань сухої трави, прибирання снігу та льоду або для створення спецефектів.

Зі свого боку військовослужбовці Сил оборони України отримали роботів-собак моделі BAD One від британської компанії Brit Alliance, які можуть проводити розвідку, виявляти міни і доставляти вантажі.