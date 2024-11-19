"Йому ніколи не набридне": робота-собаку навчили збирати сміття у незвичний спосіб (відео)

Роботизований пес VERO може успішно збирати до 90% недопалків на пляжах, сходах та інших нерівних поверхнях.

Робототехніки з підрозділу Dynamic Legged Systems в Італійському технологічному інституті (IIT) в Генуї розробили нову платформу для прибирання недопалків у вигляді чотириногого робота-пса з пилососами VERO (Vacuum-cleaner Equipped RObot). Про це пише IEEE Spectrum.

Робопес VERO від Dynamic Legged Systems

Як зазначають у виданні, більшість сучасних машин для прибирання сміття пересуваються на колесах, тому не можуть працювати на пляжах. Робопес VERO покликаний вирішити цю проблему, оскільки пересувається не на колесах, а на чотирьох "лапах".

Повідомляється, що в його основі VERO лежить AlienGo від Unitree, а на спині встановлено промисловий пилосос. Від пилососа вниз по нозі до кожної ступні йдуть шланги з 3D-друкованими насадками, які максимально всмоктують повітря, не даючи роботу спіткнутися. Робот автономно визначає місце розташування предметів на землі, а потім планує, як взаємодіяти з ними.

Початкові випробування робота в різних умовах показали, що він може успішно збирати трохи менше ніж 90% недопалків. Спочатку оператор призначає область для прибирання VERO, після чого робот працює самостійно. Після розрахунку маршруту дослідження всієї області робопес використовує свої бортові камери і нейронну мережу, щоб знайти недопалки.

Важливо

Робот-пес вистрілив у блогера з вогнемета в прямому ефірі, щоб той не гавкав (відео)

Коли апарат знаходить недопалок, він ставить одну зі своїх ніг прямо поруч з недопалком, обравши стійку позу, оскільки процес може відбуватися на піску, на сходах або на інших нерівних поверхнях. Останній маневр зі збору сміття коригується за допомогою додаткової камери глибини Intel RealSense, встановленої на підборідді робота.

"Робот не дуже швидко справляється з цим завданням, але, на відміну від мене, йому ніколи не набридне, доки в нього є енергія в акумуляторі, тож швидкість дещо менш важлива", — зауважив автор огляду.

Дослідники вважають, що в майбутньому VERO може виконувати й іншу роботу, приміром, обприскування бур'янів на посівних полях, перевірку тріщин в інфраструктурі та встановлення цвяхів і заклепок під час будівництва.

Нагадаємо, після того, як Дональд Трамп переміг на виборах у США, його почав охороняти собака-робот. Механічного охоронця помітили на патрулі біля маєтку Трампа Мар-а-Лаго у Флориді.

Раніше також повідомлялося, що Сили оборони України готуються відправити на передову роботів-собак моделі BAD One від британської компанії Brit Alliance, які можуть проводити розвідку, виявляти міни і доставляти вантажі.