Путін хоче вбити Лукашенка заради управління армією Білорусі, — Інститут Лансінга

Росія може поставити на чолі Білорусі генсека ОДКБ Станіслава Зася, який відправить білоруських солдат на війну в Україні.

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Влада Росії на чолі з Володимиром Путіним планує ліквідацію президента Білорусі Олександра Лукашенка, щоб отримати контроль над білоруською армією. Про це пише американський Інститут Роберта Лансінга на своєму сайті, посилаючись на інформацію від джерел у російському військовому керівництві.

Як стверджують чиновники з РФ, за вказівкою Володимира Путіна російська розвідка найближчими днями може спробувати вбити Олександра Лукашенка, щойно він повернеться із саміту ОДКБ. Як альтернативу, спецслужби імітують замах, щоб залякати президента Білорусі та спонукати його ввести війська на територію України.

За сценарієм керівництва ГРУ Росії, після усунення Олександра Лукашенка його обов'язки виконуватиме генеральний секретар ОДКБ Станіслав Зась, який оголосить про приєднання Білорусі до Росії як автономного регіона. Він мотивує таке рішення необхідністю захисту від загрози з боку України та Польщі, а у вбивстві Лукашенко звинуватить США.

Виживе президент Білорусі чи ні, а Кремль надасть сфабриковані докази, які вказують на Україну, Польщу та розвідку НАТО, щоб отримати привід для відправлення білоруських військ на війну. Ось тільки ГРУ віддає перевагу реальному вбивству, оскільки Олександр Лукашенко може здогадатися, хто стоїть за інсценуванням, і відмовиться відправляти армію в Україну, адже в такому разі може втратити владу в Білорусі.

Враховуючи, що російські війська вже розгорнуті в Білорусі й туди прямують диверсійні групи, ризик відсторонення від Лукашенка дуже високий. Аналітики припускають, що РФ влаштує в Білорусі озброєні провокації, щоб підштовхнути президента до безпосереднього вступу у війну на території України, проте страх втратити владу й надалі утримуватиме його від ухвалення такого рішення.

Дослідники з Інституту Лансінга припускають, що плани Кремля свідчать про втрату віри в ефективність ОДКБ. Розчарувавшись у цій організації, Москва спробує захопити безпосередній контроль над державами, які до неї входять, приєднавши до своєї території чи організувавши нову подобу СРСР.

Раніше Олександр Лукашенко допустив поразку РФ у війні проти України, виступаючи на саміті ОДКБ у Єревані. На його думку, у такому разі військовий блок продовжуватиме існувати, але країнам-учасникам потрібно підтримувати єдність.

Нещодавно Олександр Лукашенко пригрозив Україні повним знищенням у війні з Росією. Він закликав Київ піти на переговори, щоб запобігти загибелі великої кількості людей.