Путин хочет убить Лукашенко ради управления армией Беларуси, — Институт Лансинга

Россия может поставить во главе Беларуси генсека ОДКБ Станислава Зася, который отправит белорусских солдат на войну в Украине.

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Власти России во главе с Владимиром Путиным планируют ликвидацию президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы получить контроль над белорусской армией. Об этом пишет американский Институт Роберта Лансинга на своем сайте, ссылаясь на информацию от источников в российском военном руководстве.

Как утверждают чиновники из РФ, по указанию Владимира Путина российская разведка в ближайшие дни может попытаться убить Александра Лукашенко, как только он вернется с саммита ОДКБ. Как альтернатива, спецслужбы имитируют покушение, чтобы запугать президента Беларуси и побудить его ввести войска на территорию Украины.

По сценарию руководства ГРУ России, после устранения Александра Лукашенко его обязанности будет выполнять генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, который объявит о присоединении Беларуси к России в качестве автономного региона. Он мотивирует такое решение необходимостью защиты от угрозы со стороны Украины и Польши, а в убийстве Лукашенко обвинит США.

Выживет президент Беларуси или нет, а Кремль представят сфабрикованные доказательства, указывающие на Украину, Польшу и разведку НАТО, чтобы получить предлог для отправки белорусских войск на войну. Вот только ГРУ предпочитает реальное убийство, поскольку Александр Лукашенко может догадаться, кто стоит за инсценировкой, и откажется отправлять армию в Украину, ведь в таком случае может потерять власть в Беларуси.

Учитывая, что российские войска уже развернуты в Беларуси и туда направляются диверсионные группы, риск отсранения Лукашенко очень высок. Аналитки предполагают, что РФ устроит в Беларуси вооруженные провокации, чтобы подтолкнуть президента к непосредственному вступлению в войну на территории Украины, однако страх потерять власть будет и дальше удерживать его от принятия такого решения.

Исследователи из Института Лансинга предполагают, что планы Кремля свидетельствует о потере веры в эффективность ОДКБ. Разочаровшись в этой организации, Москва попытается захватить непосредственный контроль над государствами, которые в нее входят, присоединив к своей территории или организовав новое подобие СССР.

Ранее Александр Лукашенко допустил поражение РФ в войне против Украины, выступая на саммите ОДКБ в Ереване. По его мнению, в таком случае военный блок продолжит существовать, но странам-участникам нужно поддерживать единство.

Недавно Александр Лукашенко пригрозил Украине полным уничтожением в войне с Россией. Он призвал Киев пойти на переговоры, чтобы предотвратить гибель большого количества людей.