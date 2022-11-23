Если Россия рухнет, то под этими обломками наше место, – Лукашенко

По словам главы республики, существуют мнение, что судьба ОДКБ зависит от итога войны в Украине, и если РФ проиграет, то военный блок изчезнет. Однако Лукашенко считает, что ОДКБ будет существовать при любом исходе "спецоперации".

Related video

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет существовать вне зависимости от исхода военной агрессии РФ в Украине. Об этом он сказал сегодня, 23 ноября, на саммите ОДКБ в Ереване, передает агентство Белта.

"Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место", –– прокомментировал он.

По словам белорусского президента, в последнее время СМИ продвигают мысль о том, что судьба ОДКБ зависят от исхода войны против Украины: "Если победит, ОДКБ будет жить. Если не победит, ОДКБ существовать не будет".

При этом Лукашенко отметил, что так вопрос ставить нельзя.

"Не должно даже быть таких разговоров. Мы не собираемся с военно-политической арены уходить. ОДКБ будет существовать, и никто нигде не рухнет. Но единство нам нужно", –– добавил политик.

Ранее мы рассказывали о том, что президент РФ Владимир Путин прилетел в столицу Армении Ереван на заседание ОДКБ, несмотря на проходившие в стране протесты. В аэропорту главу страны-агрессора встретил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Накануне открытия саммит оппозиционеры вышли на улицы Еревана, протестуя против визита Путина.