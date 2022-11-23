Несмотря на протесты: Путин прибыл в Ереван на заседание ОДКБ (видео)

В аэропорту главу страны-агрессора встретил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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Президент России Владимир Путин в среду, 23 ноября, прибыл в столицу Армении Ереван для участия в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Главу российского государства в ереванском аэропорту "Звартноц" встретил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Президентов других стран-членов ОДКБ встречал вице-премьер страны Мгер Григорян.

Заседания ОДКБ состоится сегодня, 23 ноября.

В саммите также примут участие президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон.

В рамках заседания главы стран-членов ОДКБ будут обсуждать вопросы международной и региональной безопасности. Планируется также затронуть тему оказания помощи Армении.

Протесты в Армении против визита Путина

В преддверии заседания ОДКБ в Армении прошли акции протеста против визита Владимира Путина в страну. Участники акции держали в руках портреты Путина и Лукашенко, а также флаги Украины и США. На одном из опубликованных видео, машину предположительно, главы российского МИДа Сергея Лаврова встретили криками: "Россия, уходи!".

Участники митинга также скандировали: "Враг Россия!", "Враг ОДКБ!".

Как рассказали журналисты "Радио Азатутюн", одним из организаторов протестов выступила армянская оппозиционная партия "Национально-демократический полюс".

По мнению членов партии, после кровавых столкновений на границе с Азербайджаном в сентябре ОДКБ не стал оказывать поддержку Армении как одному из членов военного блока. Оппозиционеры в целом выступили против проведения в стране саммит ОДКБ.

Напомним, Армения надеется заключить мирный договор с Азербайджаном до конца года. Армянская сторона уверена, что делимитация границ двух стран пройдет на уровне 1991 года. Ереван надеется на помощь ОДКБ и обещает пойти на все для защиты своих интересов.

Ранее Армения обсуждала с ОБСЕ возможность разместить на армянской стороне границы с Азербайджаном наблюдательную миссию.