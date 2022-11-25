Китайське керівництво було здивоване масштабами вторгнення ЗС РФ до України, — ЗМІ

За інформацією журналістів, впевненість Путіна у беззастережній підтримці з боку КНР почасти вплинула на його рішення розпочати вторгнення в Україну.

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Президент РФ Володимир Путін, можливо, неправильно оцінив майбутню позицію Китаю, вважаючи, що Пекін беззастережно підтримуватиме Москву. Це помилкове судження почасти вплинуло на його рішення розпочати масштабне вторгнення в Україну. Про це повідомляє The Spectator у публікації, присвяченій спробам китайської дипломатії впливати на рішення, які приймає Вашингтон і Москва в контексті війни в Україні.

Позиція Пекіна не піддається однозначній оцінці. Обом сторонам представники керівництва КНР заявляють про своє бажання слухати. На зустрічах з представниками РФ китайські політики звинувачують у війні США, а представникам НАТО кажуть, що планують розвивати відносини із ними.

За даними журналістів, у Китаї знали про плани РФ щодо вторгнення в Україну, але водночас Путін схарактеризував їх як "обмежену операцію для повернення втрачених РФ територій" (мали на увазі т.зв. народні республіки "Л/ДНР"). Згодом у Пекіні здивувалися реальному масштабу наступу, що розгорнувся, який передбачав також і наступ на Київ.

У Китаї вирішили, що діяльність Путіна загрожує потенційним конфліктом з Заходом, у цьому світлі пріоритетом для КНР стала не підтримка РФ, а необхідність уникнути будь-якої ескалації з застосуванням ядерної зброї та допомога у досягненні миру.

Повідомляється, що нібито задля досягнення такої мети Пекін намагався перешкодити передачі Україні винищувачів МіГ-29, які належать ВПС Польщі. Китай вирішив не постачати зброю Росії та допомагати обходити санкції. Так, повідомляють журналісти, НАТО та Пекін стали ситуативними союзниками щодо ядерного стримування.

Росія планувала вторгнення до Японії у 2021 році, але обрала Україну. За даними журналістів, кремлівські ЗМІ готували інформаційну кампанію: росіян збиралися переконати, що японці — це нацисти й фашисти. Стверджувалося також, що Японія нібито мала намір влаштувати вибух бактеріологічної бомби 1944 року.

Раніше Фокус повідомляв, що закордонні компанії допомагають у наведенні російських ракет через ГЛОНАСС. Таку заяву зробили представники ГУР. Українська розвідка закликає західні компанії не використовувати у мікрочипах підтримку ГЛОНАСС, радянський аналог GPS.