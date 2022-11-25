Китайское руководство было удивлено масштабами вторжения ВС РФ в Украину, — СМИ

По информации журналистов, уверенность Путина в безоговорочной поддержке со стороны КНР отчасти повлияла на его решение начать вторжение в Украину.

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Президент РФ Владимир Путин, возможно, неверно оценил будущую позицию Китая, полагая, что Пекин будет безоговорочно поддерживать Москву. Это ошибочное суждение отчасти повлияло на его решение начать масштабное вторжение в Украину. Об этом сообщает The Spectator в публикации, посвященной попыткам китайской дипломатии влиять на решения, принимаемые Вашингтоном и Москвой в контексте войны в Украине.

Позиция Пекина не поддается однозначной оценке. Обеим сторонам представители руководства КНР заявляют о своем желании слушать. На встречах с представителями РФ китайские политики обвиняют в войне США, а представителям НАТО говорят, что планируют развивать отношения с ними.

По данным журналистов, в Китае знали о планах РФ относительно вторжения в Украину, но при этом Путин охарактеризовал их как "ограниченную операцию для возвращения утраченных РФ территорий" (подразумевались т.н. народные республики "Л/ДНР"). Впоследствии в Пекине удивились реальному масштабу развернувшегося наступления, который предусматривал также и наступление на Киев.

В Китае решили, что деятельность Путина чревата потенциальным конфликтом с Западом, в этом свете приоритетом для КНР стала не поддержка РФ, а необходимость избежать любой эскалации с применением ядерного оружия и помощь в достижении мира.

Сообщается, что якобы для достижения такой цели Пекин пытался помешать передаче Украине истребителей МиГ-29, принадлежащих ВВС Польши. Китай решил не поставлять оружие России и помогать обходить санкции. Таким образом, сообщают журналисты, НАТО и Пекин стали ситуативными союзниками по части ядерного сдерживания.

Россия планировала вторжение в Японию в 2021 году, но выбрала Украину. По данным журналистов, кремлевские СМИ готовили информационную кампанию: россиян собирались убедить, будто японцы — это нацисты и фашисты. Утверждалось также, что Япония якобы намеревалась устроить взрыв бактериологической бомбы в 1944 году.

Ранее Фокус сообщал, что зарубежные компании помогают в наведении российских ракеты через ГЛОНАСС. Такое заявление сделали представители ГУР. Украинская разведка призывает западные компании не использовать в микрочипах поддержку ГЛОНАСС, советский аналог GPS.