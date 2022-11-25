Иностранные компании помогают наводить российские ракеты через ГЛОНАСС, – ГУР

В разведке призывают западные компании отказаться в своих микрочипах от поддержки ГЛОНАСС — это советский аналог GPS. Сейчас систему используют ВС РФ для координации атак по Украине.

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Во многих микросхемах западные страны включают поддержку российского аналога системы GPS. РФ их закупает и использует в военных целях. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российские войска продолжают обстреливать Украину. Массовый обстрел 23 ноября привел к тому, что большинство украинских домов оказались обесточены. Есть погибшие и раненые. В разведке отмечают, что для достижения целей враг использует ГЛОНАСС — это российская группа навигации спутников двойного назначения. Ее создали в СССР в 1982 году по заказу Минобороны.

В большинстве случаев ее используют в военной цели. ГЛОНАСС помогает вычислять координаты целей для атак Украины. В этой системе есть слабость — зависимость от иностранных чипов. Российские ракеты и дроны производятся с микромирами иностранного производства с поддержкой ГЛОНАСС. Как правило, РФ устанавливает гражданские дроны в военную продукцию.

Деталей двойного назначения достаточно, чтобы чипы помогали ракетам ориентироваться в пространстве и атаковать украинскую гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Также разведка опубликовала список производителей продукции с поддержкой ГЛОНАСС:

Linx Technologies (США);

Broadcom (США);

Qualcomm (США);

Telit (США);

Maxim Integrated (США);

TRIMBLE (США);

Cavli Wireless (США);

u-blox AG (Швейцария);

STMicroelectronics (Швейцария);

Sierra Wireless (Канада);

NovAtel (Канада);

Septentrio (Бельгия);

Antenova (Великобритания).

Россия сейчас активно закупает микрочипы с поддержкой ГЛОНАСС через многочисленные подставные компании и дистрибюторы.

Микрочипы устанавливают в целом ряде вооружений:

БПЛА

Орлан-10, Shahed-136

РСЗО

"Торнадо-С" и "Смерч"

Ракеты

"Искандер", "Калибр", "Кинжал" и крылатые ракеты Х-101, Х-555, Х-38, Х-59МК и Х-31.

Без иностранных чипов с ГЛОНАСС России пришлось бы производить свои чипы с нуля. А сейчас Россия постоянно придумывает пути обхода экспортного контроля, поэтому иностранные компании должны прекратить производить чипы с поддержкой ГЛОНАСС.

Напомним, по данным СМИ, в российской ракете Х-101 нашли американские компоненты. Ранее в ВВС Украины назвали, какие ракеты в РФ все еще могут производить.