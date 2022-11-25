Іноземні компанії допомагають наводити російські ракети через ГЛОНАСС, – ГУР

У розвідці закликають західні компанії відмовитися у своїх мікрочипах від підтримки ГЛОНАСС — це радянський аналог GPS. Наразі систему використовують ЗС РФ для координації атак по Україні.

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У багатьох мікросхемах західні країни включають підтримку російського аналога системи GPS. РФ їх закуповує та використовує у військових цілях. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Російські війська продовжують обстрілювати Україну. Масовий обстріл 23 листопада призвів до того, що більшість українських будинків опинилася знеструмленою. Є загиблі та поранені. У розвідці зазначають, що для досягнення цілі ворог використовує ГЛОНАСС — це російська група навігації супутників подвійного призначення. Її створили в СРСР у 1982 році на замовлення Міноборони.

Найчастіше її використовують у військових цілях. ГЛОНАСС допомагає обчислювати координати цілей для атак України. У цій системі є слабкість залежність від іноземних чипів. Російські ракети та дрони виробляються з мікросвітами іноземного виробництва за допомогою ГЛОНАСС. Як правило, РФ встановлює цивільні дрони у військову продукцію.

Деталей подвійного призначення достатньо, щоб чипи допомагали ракетам орієнтуватися у просторі та атакувати українську громадянську та енергетичну інфраструктуру. Також розвідка опублікувала список виробників продукції за допомогою ГЛОНАСС:

Linx Technologies (США);

Broadcom (США);

Qualcomm (США);

Telit (США);

Maxim Integrated (США);

TRIMBLE (США);

Cavli Wireless (США);

u-blox AG (Швейцарія);

STMicroelectronics (Швейцарія);

Sierra Wireless (Канада);

NovAtel (Канада);

Septentrio (Бельгія);

Antenova (Велика Британія).

Росія зараз активно закуповує мікрочипи за допомогою ГЛОНАСС через численні підставні компанії та дистриб'ютори.

Мікрочипи встановлюють у низці озброєнь:

БПЛА

Орлан-10, Shahed-136

РСЗВ

"Торнадо-С" та "Смерч"

Ракети

"Іскандер", "Калібр", "Кинжал" та крилаті ракети Х-101, Х-555, Х-38, Х-59МК та Х-31.

Без іноземних чипів з ГЛОНАСС Росії довелося виробляти свої чипи з нуля. Нині ж Росія постійно вигадує шляхи обходу експортного контролю, тому іноземні компанії мають припинити виробляти чіпи з допомогою ГЛОНАСС.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, у російській ракеті Х-101 знайшли американські компоненти. Раніше у ВПС України назвали, які ракети у РФ все ще можуть виробляти.