Іноземні компанії допомагають наводити російські ракети через ГЛОНАСС, – ГУР
У розвідці закликають західні компанії відмовитися у своїх мікрочипах від підтримки ГЛОНАСС — це радянський аналог GPS. Наразі систему використовують ЗС РФ для координації атак по Україні.
У багатьох мікросхемах західні країни включають підтримку російського аналога системи GPS. РФ їх закуповує та використовує у військових цілях. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Російські війська продовжують обстрілювати Україну. Масовий обстріл 23 листопада призвів до того, що більшість українських будинків опинилася знеструмленою. Є загиблі та поранені. У розвідці зазначають, що для досягнення цілі ворог використовує ГЛОНАСС — це російська група навігації супутників подвійного призначення. Її створили в СРСР у 1982 році на замовлення Міноборони.
Найчастіше її використовують у військових цілях. ГЛОНАСС допомагає обчислювати координати цілей для атак України. У цій системі є слабкість залежність від іноземних чипів. Російські ракети та дрони виробляються з мікросвітами іноземного виробництва за допомогою ГЛОНАСС. Як правило, РФ встановлює цивільні дрони у військову продукцію.
Деталей подвійного призначення достатньо, щоб чипи допомагали ракетам орієнтуватися у просторі та атакувати українську громадянську та енергетичну інфраструктуру. Також розвідка опублікувала список виробників продукції за допомогою ГЛОНАСС:
- Linx Technologies (США);
- Broadcom (США);
- Qualcomm (США);
- Telit (США);
- Maxim Integrated (США);
- TRIMBLE (США);
- Cavli Wireless (США);
- u-blox AG (Швейцарія);
- STMicroelectronics (Швейцарія);
- Sierra Wireless (Канада);
- NovAtel (Канада);
- Septentrio (Бельгія);
- Antenova (Велика Британія).
Росія зараз активно закуповує мікрочипи за допомогою ГЛОНАСС через численні підставні компанії та дистриб'ютори.
Мікрочипи встановлюють у низці озброєнь:
БПЛА
Орлан-10, Shahed-136
РСЗВ
"Торнадо-С" та "Смерч"
Ракети
"Іскандер", "Калібр", "Кинжал" та крилаті ракети Х-101, Х-555, Х-38, Х-59МК та Х-31.
Без іноземних чипів з ГЛОНАСС Росії довелося виробляти свої чипи з нуля. Нині ж Росія постійно вигадує шляхи обходу експортного контролю, тому іноземні компанії мають припинити виробляти чіпи з допомогою ГЛОНАСС.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, у російській ракеті Х-101 знайшли американські компоненти. Раніше у ВПС України назвали, які ракети у РФ все ще можуть виробляти.