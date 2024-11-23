Ключі, парасольки і білок-летяг повертають власникам: чому в 14-мільйонному Токіо важко загубити речі

Близько 80 співробітників поліцейського центру в Токіо забезпечують належну організацію зберігання та обліковування речей за допомогою системи баз даних. Усе позначено та відсортовано, щоб пришвидшити повернення його законному власнику.

В столиці Японії Токіо важко загубити свої речі. 70% загублених ключів, парасольок, водійських прав повертаються власникам. Над цим працює спеціальний відділок поліції. Про це пише Japan Time.

Як зазначає видання, у Токіо поліція ретельно піклується про те, щоб загублені речі знайшли своїх власників, тому навіть у такому мегаполісі, як Токіо з населенням в 14 мільйонів важко щось загубити.

"Іноземні туристи часто дивуються, коли повертають свої речі", — сказав Хіроші Фуджі, 67-річний гід у величезному поліцейському Центрі втрачених знахідок Токіо.

Предмети лежать на полицях Центру втрачених знахідок Департаменту столичної поліції Токіо в районі Іідабасі в центрі Токіо. | AFP-Jiji

За його словами, повідомляти про речі, знайдені в громадських місцях Японії, це "національна риса".

"Ми передаємо цей звичай повідомляти про те, що ми підібрали, від батьків до дітей", — розповідає гід.

Близько 80 співробітників поліцейського Центру в центральному районі Іідабаші в Токіо забезпечують належну організацію зберігання та обліковування речей за допомогою системи баз даних. Усе позначено та відсортовано, щоб пришвидшити повернення його законному власнику.

Найчастіше втрачаються посвідчення особи та водійські права.

Також собак, кішок і навіть білок-летяг та ігуан доставляли в поліцейські відділки, де правоохоронці доглядали за ними, консультуючись з ветеринарами, читаючи статті в інтернеті тощо.

Понад 4 мільйони предметів було передано до столичної поліції Токіо минулого року, при цьому близько 70% цінностей, таких як гаманці, телефони та важливі документи, успішно повернулися до своїх власників.

"Навіть якщо це просто ключ, ми вводимо такі деталі, як брелок-талісман, до якого він прикріплений", — сказав правоохоронець на ім'я Шодзі, який працює у Центрі втрачених знахідок Департаменту столичної поліції Токіо.

Поліцейський працює в поліцейській будці в районі Іідабасі в центрі Токіо. | AFP-Jiji

Тут зберігаються тисячі парасольок — усі помічені та впорядковані відповідно до того, де і коли вони були втрачені. Місцеві жителі знають про центр і десятками звертаються сюди щодня.

Лише 200 квадратних метрів у Центрі займають 300 000 загублених парасольок, лише 3700 із них повернулися власникам.

"У нас є відведений поверх для парасольок, під час сезону дощів парасольок так багато, що відділ для парасольок переповнений, і нам доводиться зберігати їх у два яруси", — розповів поліцейський.

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