Ключи, зонтики и белок-летяг возвращают владельцам: почему в 14-миллионном Токио трудно потерять вещи

Около 80 сотрудников полицейского центра в Токио обеспечивают надлежащую организацию хранения и учета вещей с помощью системы баз данных. Все обозначено и отсортировано, чтобы ускорить возвращение его законному владельцу.

В столице Японии Токио трудно потерять свои вещи. 70% потерянных ключей, зонтиков, водительских прав возвращаются владельцам. Над этим работает специальный участок полиции. Об этом пишет Japan Time.

Как отмечает издание, в Токио полиция тщательно заботится о том, чтобы потерянные вещи нашли своих владельцев, поэтому даже в таком мегаполисе, как Токио с населением в 14 миллионов человек трудно что-то потерять.

"Иностранные туристы часто удивляются, когда возвращают свои вещи", — сказал Хироши Фуджи, 67-летний гид в огромном полицейском Центре потерянных находок Токио.

Предметы лежат на полках Центра потерянных находок Департамента столичной полиции Токио в районе Иидабаси в центре Токио. | AFP-Jiji

По его словам, сообщать о вещах, найденных в общественных местах Японии, это "национальная черта".

"Мы передаем этот обычай сообщать о том, что мы подобрали, от родителей к детям", — рассказывает гид.

Около 80 сотрудников полицейского Центра в центральном районе Иидабаши в Токио обеспечивают надлежащую организацию хранения и учета вещей с помощью системы баз данных. Все помечено и отсортировано, чтобы ускорить возвращение его законному владельцу.

Чаще всего теряются удостоверения личности и водительские права.

Также собак, кошек и даже белок-летяг и игуан доставляли в полицейские участки, где правоохранители ухаживали за ними, консультируясь с ветеринарами, читая статьи в интернете и тому подобное.

Более 4 миллионов предметов было передано в столичную полицию Токио в прошлом году, при этом около 70% ценностей, таких как кошельки, телефоны и важные документы, успешно вернулись к своим владельцам.

"Даже если это просто ключ, мы вводим такие детали, как брелок-талисман, к которому он прикреплен", — сказал правоохранитель по имени Шодзи, который работает в Центре потерянных находок Департамента столичной полиции Токио.

Полицейский работает в полицейской будке в районе Иидабаси в центре Токио. | AFP-Jiji

Здесь хранятся тысячи зонтиков — все помечены и упорядочены в соответствии с тем, где и когда они были потеряны. Местные жители знают о центре и десятками обращаются сюда ежедневно.

Всего 200 квадратных метров в Центре занимают 300 000 потерянных зонтиков, только 3700 из них вернулись владельцам.

"У нас есть отведенный этаж для зонтов, во время сезона дождей зонтов так много, что отдел для зонтов переполнен, и нам приходится хранить их в два яруса", — рассказал полицейский.

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